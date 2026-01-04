Fulham amarga al Liverpool en el final

Un golazo de Harry Reed en el minuto 97 hizo justicia para el Fulham, que arrancó un empate sobre la bocina ante el Liverpool (2-2), incapaz de superar a domicilio a un rival inferior tras firmar un duelo gris y errático en el que cantó la victoria de forma anticipada con un tanto de Cody Gakpo en el 94.

Cuando Gakpo remató con las rodillas un centro de Jeremie Frimpong desde la banda derecha en el que parecía el último segundo, los jugadores del Liverpool estallaron en un grito de alegría. Eran plenamente conscientes de que habían jugado un encuentro pésimo del que habían salido indemnes sobre la bocina.

Sin embargo, Reed, ahora sí en el último instante, respondió con un zapatazo increíble desde fuera del área que perforó la escuadra izquierda de la portería defendida por Allison. Reventó la red del equipo de Arne Slot y en solo tres minutos devolvió a la realidad al Liverpool, que tenía en el bolsillo tres puntos injustos.

Ese final fue un ejemplo de la montaña rusa de juego y resultados en la que vive el Liverpool esta temporada y que vivió un capítulo más en el Craven Cottage del Fulham. Hace dos jornadas, el equipo de Slot estaba feliz con su tercera victoria seguida frente al Wolves con el estreno goleador de Wirtz. Hace una, volvió a deprimirse tras pinchar contra el Leeds (0-0). Y este sábado, con tanto vaivén de marcadores, qué se podía esperar de los ‘Diablos Rojos’ era una incógnita.

Para empezar, Slot retocó su once para buscar más estabilidad. Colocó a Milos Kerkez en el lateral izquierdo en el lugar de Andy Robertson; a Alexis Mac Allister por Jeremie Frimpong con Dominik Szoboszlai en la derecha; y a Cody Gakpo arriba en el lugar de Hugo Ekitiké, lesionado.

Tal vez, Slot quería más profundidad con Kerkez y más control con Mac Allister. La presencia en la punta de ataque de Gakpo era más obligada, no tenía muchas más opciones con Alexander Isak en la enfermería y con Mohamed Salah en la Copa África.

Todos esos cambios, alguno obligado, no se notaron en la primera parte, porque el Fulham hizo bien su trabajo. Sujetó bien al Liverpool, le secó en la salida del balón y se atrincheró bien atrás en la búsqueda de alguna jugada rápida para sorprender a su rival.

Consiguió su objetivo pasado el cuarto de hora, cuando el mexicano Raúl Jiménez se descolgó hacia atrás entre los centrales y el centro del campo, en tierra de nadie. Allí recibió la pelota procedente de las botas de Jorge Cuenca; al primer toque, rompió líneas y se la cedió a Harry Wilson, que, solo ante Alisson, no falló. Eso sí, con algo de incertidumbre, porque el VAR tuvo que revisar la jugada para comprobar si había fuera de juego.

Wilson, canterano del Liverpool, consiguió en un segundo que el plan del Fulham saliera a la perfección. Adelantarse en el marcador y generar en el Liverpool la urgencia de dar la voltear el choque. De este modo, podría atrincherarse aún más atrás y salir al contragolpe con más huecos todavía.

En el trayecto hacia el descanso, el Liverpool apenas consiguió sumar una ocasión clara de gol. La tuvo Gakpo, con un cabezazo que golpeó en el palo de la portería defendida por Bernd Leno. Pero no hubo nada más. Los hombres de Slot se enfrentaban a 45 minutos contra el reloj para evitar otro pinchazo.

El Liverpool salió del vestuario mucho más enchufado. Sabía que no podía fallar más, adelantó líneas e intentó robar la pelota en campo rival para coger desordenado al Fulham. Fruto de ese cambio de actitud avisó con un remate de Mac Allister al larguero y confirmó su mejora con el tanto de Wirtz, que aprovechó un pase al hueco de Conor Bradley, revisado después milimétricamente por el VAR, para marcar su segundo gol del curso con un certero zurdazo.

En ese instante, el minuto 57, prácticamente se terminó el momento del Liverpool. Las tornas cambiaron de nuevo y el Fulham se fue a por el partido con Wilson al frente de las operaciones.

El autor del primer tanto del choque fue un auténtico dolor de cabeza para el que un día fue su club. Y él mismo acarició el gol de la victoria en el último tramo con un disparo al larguero que pudo sentenciar a un equipo que no encuentra la regularidad ni el buen juego casi por ninguna parte.

El Liverpool, incluso terminó el choque debajo de su portería, defendiendo el empate y atenazado por el empuje del Fulham, que se fue sin éxito a por la victoria.

Y no solo no la consiguió, todo lo contrario, porque aunque Gakpo marcó el 2-1 con su feo rematen, Reed respondió en el 97 con el golazo de la jornada: trallazo a la escuadra, empate y otro duelo para el olvido de un equipo que ve peligrar la cuarta plaza. El Manchester United y el Chelsea, se relamen para arrebatarsela.

-- Ficha técnica:

2.- Fulham: Leno; Castagne, Diop, Andersen, Cuenca, Robinson; Wilson (Traoré, min. 85), Lukic (Reed, min. 92), Cairney (Berge, min. 74), Smith Rowe (Kevin, min. 74); y Raúl Jiménez (Kusi Asare, min. 85).

2.- Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones (Chiesa, min. 85); Szboszlai, Mac Allister, Wirtz (Frimpong, min. 76); y Gakpo (Joe Gómez, min. 96).

Goles: 1-0, min. 17: Wilson; 1-1, min. 57: Wirtz; 1-2, min. 94: Gakpo; 2-2, min. 97: Reed.

Árbitro: Craig Pawson. Mostró cartulina amarilla a Wilson (min. 71) por parte del Fulham y a Gakpo (min. 95) por parte del Liverpool.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League de Inglaterra disputado en el Craven Cottage de Londres ante cerca de 25.000 espectadores. EFE