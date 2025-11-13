Pochettino tiene sus dudas contra Paraguay
El seleccionador argentino de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino, quien convocó a 24 jugadores para los amistosos contra Paraguay y Uruguay, analiza a estas alturas una serie de dudas que tiene para el partido del sábado contra la Albirroja.
Las lesiones afectaron la capacidad de convocatoria de los norteamericanos, quienes no podrán contar en estos amistosos con jugadores asegurados para el Mundial del año entrante: Christian Pulisic, Tyler Adams, Antonee Robinson y Weston McKennie.
Pochettino analiza comenzar el juego contra Paraguay con una línea de 3 en el fondo, en cuyo caso los defensas titulares serían Auston Trusty, Mark McKenzie y Tim Ream. Si arranca con línea de 4, por el contrario, sería con Sergiño Dest, McKenzie, Ream y Joe Scally. En el primer caso, arriba jugaría Folarin Balogun y Ricardo Pepi; en el segundo, Balogun sería el solitario hombre en zona de ataque.