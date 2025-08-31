Piastri se impone en Países Bajos

El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, dio un gran paso hacia el título al ganar este el Gran Premio de Países Bajos, en el que su mayor rival y compañero en la escudería McLaren, el británico Lando Norris, tuvo que retirarse por un fallo mecánico.

Es un duro golpe en las aspiraciones de Norris para conquistar su primera corona mundial. El británico, tras vencer en Hungría, llegó a Zandvoort a solo nueve puntos de su compañero y se marcha con una diferencia de 34.

Completaron el podio el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.

“Es lo que siempre sueñas desde niño. Es un primer paso, mi primer podio y ojalá lleguen muchos más”, declaró un eufórico Hadjar, felicitándose por haber completado un fin se semana “sin un solo error”.

Partiendo desde la pole position, Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, pero fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano pese al apoyo que recibía desde las gradas por parte de los seguidores neerlandeses.

Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico dijo basta y su monoplaza se quedó varado en medio de la pista.

El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad al joven Hadjar (20 años) de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos de Piastri.