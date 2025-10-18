Verstappen vuelve a superar a los McLaren y sigue animando el Mundial

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la ‘pole’ este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); en el que mejoró a los dominantes McLaren y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo, respectivamente.

Verstappen, de 28 años, dominó este viernes la calificación reducida (el ‘sprint shootout’) al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 143 milésimas; superando a los dos McLaren del inglés Lando Norris -que acabó segundo, a 71 milésimas de ‘Mad Max'- y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- que concluyó tercero, a 380.

Cuando, tras el parón vacacional, se reanudó el Mundial, parecía claro que el campeonato sería cosa de los McLaren -escudería que hace dos semanas revalidó el título de constructores, festejando el décimo desde su fundación-; y el guión no cambió en exceso en las tres primeras carreras después del asueto. Pero una vez finalizado agosto, su dominio declinó; y desde Zandvoort (Países Bajos), donde Piastri firmó su séptima victoria del año, el equipo de Woking no ha vuelto a colocar a ninguno de sus pilotos en lo alto del podio.

Sólo una histórica debacle de los coches papaya daría un quinto título seguido al astro neerlandés, que, de momento, sigue tercero en la general. Aunque, tras sus victorias en Monza (Italia) y en Baku (Azerbaiyan) y su segundo puesto hace dos semanas en la calurosa y húmeda noche de Singapur está a 63 puntos de los 336 con los que comanda Piastri. Y, a falta de cinco carreras y tres pruebas sprint -quedan asimismo las de Brasil y Qatar- se ha convertido, gracias a su superlativo talento, en el gran animador del Mundial.

Este viernes lo volvió a demostrar y, después de que Norris encabezase todas las tablas de tiempos previas, asestó el golpe decisivo en el momento necesario. Para firmar la décima ‘mini-pole’ de su carrera en la F1. En la que nadie ha ganado tantas pruebas cortas como él: doce, en total.

Verstappen afrontará la carrera pequeña, sobre un tercio de la dominical (es decir: 19 vueltas, para un recorrido de unos 104 kilómetros) desde el puesto de honor de una parrilla en la que saldrán desde la cuarta y la quinta plaza, respectivamente, el sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el inglés George Russell (Mercedes), ganador en Marina Bay y que el año que viene volverá a formar pareja en la escudería alemana con el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli.

Norris intentará recortarle alguna unidad a Piastri -que buscará justo lo contrario- en una prueba que repartirá puntos entre los primeros ocho. El ganador se llevará ocho; siete el segundo, seis el tercero... y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

Por detrás de Sainz, desde la octava plaza saldrá el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton. En busca de entrar en zona de puntos, desde la novena y la décima, arrancarán sus respectivos compañeros: el tailandés Alex Albon y el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc. Y desde la decimoséptima plaza lo hará el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Norris había sido el más rápido en el único libre para el cuarto de los seis Grandes Premios del año con formato sprint, En el que Alonso y Sainz se habían inscrito cuarto y decimonoveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Lando (1:33.24) había mejorado en 255 milésimas al ya sorprendente Hülkenberg y en 279 a su compañero y gran rival, que había marcado el tercer tiempo de una sesión en la que Alonso -que llegó a encabezar la tabla, a falta de seis minutos- firmó el cuarto.

El doble campeón mundial asturiano -32 victorias y 106 podios; y en una segunda juventud a los 44 años- se quedó a 345 milésimas de Norris; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Sainz -segundo el año pasado en esta pista- sólo rodó durante la primera mitad del ensayo, ya que su equipo le indicó que debía parar su Williams, al parecer a causa de un problema con la caja de cambios del FW47.

El talentoso piloto madrileño -con cuatro victorias en la F1 y 28 podios en la categoría reina, dos de ellos en Austin- sólo había dado ocho vueltas hasta ese momento, todas con el neumático duro, y su crono (1.35.874) se quedó, al final, a algo más de dos segundos y medio del que fue su compañero en su etapa en McLaren.

Colapinto acabó decimosexto el ensayo, a un segundo y 359 milésimas de Lando; en una sesión en la que Verstappen -asimismo con gomas blandas- firmó el quinto crono, a 354 milésimas del inglés de McLaren.

La sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, para retirar -del bordillo de la decimonovena de las veinte curvas del circuito estadounidense- unos desperfectos que se habían caído del Aston Martin del canadiense Lance Stroll. Y fue a partir de los últimos diez minutos cuando se empezó a girar mayoritariamente con neumáticos medios y blandos; y cuando se marcaron los mejores tiempos.

El gran bombazo informativo, previo incluso a la pretemporada del año pasado, fue el anuncio de que Hamilton -el hombre récord de la F1, con 104 victorias y 105 ‘poles'- sería a partir de este curso piloto de Ferrari; la escudería más laureada de la historia.

De momento, el sonado matrimonio deportivo no ha producido los éxitos esperados. Sir Lewis -que, por otra parte, es el piloto con más triunfos en el Gran Premio de los EEUU, seis: cinco de ellos en Austin- es sexto en el campeonato, a 211 puntos de los 336 con los que lidera Piastri. No ha subido aún al podio en lo que va de año; y su único logro, ‘menor’, es su primer puesto en el sprint de Shanghái (China).

Este sábado, el excéntrico y espectacular piloto de Stevenage, octavo en el único ensayo, arrancará desde ese puesto en la prueba corta.

Peor le fue a su compañero, Leclerc, que había cerrado la tabla del entrenamiento libre (a dos segundos y siete décimas), antes de librar, con el decimotercer crono, en la primera ronda (SQ1) del ventoso ‘sprint shootout’. En la que cayeron Colapinto -con el decimoséptimo tiempo- y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), así como el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que no marcó tiempo ya que, por exceder los límites de pista, le anularon una vuelta.

Norris (1:33.224) había marcado el mejor tiempo -con el preceptivo compuesto medio-, con 139 milésimas sobre Verstappen y seis décimas respecto a Piastri. En una ronda caótica, que Sainz (a un segundo) y Alonso (a segundo y medio) superaron con el sexto y el duodécimo crono, respectivamente.

En la segunda ronda -de nuevo con obligatorios medios-, en la que Lando (1:33.033) y ‘Mad Max’ -a 130 milésimas- repitieron sus dos primeros puestos por delante de Piastri, cayeron Antonelli y Stroll, el compañero de Alonso; que pasó con el noveno -a nueve décimas-, entre los dos Ferrari de Leclerc y de Hamilton.

Sainz entró en la ronda decisiva, que todos disputaron de forma reglamentaria con las gomas blandas, con el sexto crono, a seis décimas de Norris; que, después de liderar todas las clasificaciones del día tuvo que ceder, en el momento de la verdad, ante el insaciable ‘Mad Max’.

El ídolo deportivo de los Países Bajos buscará este sábado su decimotercera victoria en un sprint, horas antes de la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 56 vueltas, para completar un recorrido de 308,4 kilómetros. EFE