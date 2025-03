Pep Guardiola opina sobre el penal de Julián Álvarez

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reflexionó este viernes sobre lo ocurrido esta semana en la Liga de Campeones y dijo que lo sucedido al Atlético de Madrid y al argentino Julián Álvarez con el penalti anulado por el VAR ante el Real Madrid refleja “los márgenes de esta competición”.

Guardiola, cuyo equipo fue eliminado del torneo también por el conjunto blanco en la fase de acceso a los octavos de final, fue preguntado en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Brighton, correspondiente a la vigésima novena jornada de la Premier League, por no estar involucrado en esta etapa de la competición.

“No duele, no tengo ninguna decepción. No nos merecíamos estar ahí. He disfrutado del fútbol y de fantásticos partidos. He sido un espectador que ha disfrutado y ha aprendido”, dijo el técnico de Sampedor.

“Grandes equipos como el Atlético y el Liverpool se han quedado fuera. Así es esta competición. Lo que ha pasado con Julián y con el Atlético... Son los márgenes. ¿Te puedes imaginar estar fuera de la Champions por eso? El Atlético fue brillante por cómo jugó ante el Madrid, pero se juzga si una temporada fue buena o mala por un margen”, argumentó.

“O mira al Liverpool. Quedaron primeros en la fase de grupos (fase regular) y el sorteo les puso contra el Paris Saint Germain. El mejor en la ida fue Alisson y en la vuelta Donnarumma. ¿Cómo juzgas eso? El Liverpool hizo un partido espectacular en Anfield y el PSG en París. Y por un pequeño detalle estás fuera. Esto lo hemos sufrido muchas veces en el pasado”, dijo Guardiola.

El técnico español recordó “lo especial que es” para él la Liga de Campeones, torneo que ganó como futbolista del F.C. Barcelona en 1992 (bajo la antigua denominación de Copa de Europa) y como técnico en dos ocasiones (2009 y 2011) con el F.C. Barcelona y una (2023) con el City.

No obstante, reconoció que esta temporada se merecían “verlo desde el sofá con una copa de vino”.

“Espero que podamos hacerlo mejor, clasificarnos y verlo desde el campo, no desde el sofá", añadió el español.

El Real Madrid eliminó este miércoles al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, tras superar a los rojiblancos por 2-1 en la ida y por 4-2 en la tanda de penaltis con la que debió resolverse la vuelta tras el 1-0 logrado por los de Diego Pablo Simeone.

En dicha tanda de penaltis, el anotado por Julián Álvarez, ganador de la ‘Champions’ con el City en 2023, fue anulado después de que el VAR mostró que había dado dos toques al balón, cuando resbaló en el momento de lanzar. EFE