29 jun. 2026
Copa del Mundo

Paraguay busca la hazaña en los penales

Los penales decidirán la suerte de un enorme Paraguay, que jugó con mucha personalidad frente a Alemania, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Junio 29, 2026 08:14 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany vs Paraguay

Orlando Gill, portero de Paraguay.

FOTO: GREG COOPER/EFE

La Selección Paraguaya de Fútbol buscará completar la hazaña frente a Alemania desde la tanda de los penales, tras igualar 1-1 en los tiempos reglamentario y suplementario en la ciudad de Boston por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Gustavo Alfaro ganó el primer tiempo con un gol marcado por el delantero Julio Enciso, a los 41 minutos del primer tiempo. Sin embargo, antes de la hora, empató el compromiso a los 54', gracias a Kai Havertz, resultado que ya no se movió en el resto del trámite.

En el suplementario, Paraguay y Alemania dejaron todo en el campo de juego, contanto cada uno de ellos con la posibilidad de desnivelar el duelo, pero pese a la búsqueda el partido finalizó 1-1.

Ahora el sueño del país está en las manos del portero Orlando Gill y de los que van a patear el tiro penal. Paraguay resistió, jugó a lo grande y ahora busca la gran épica desde los 12 pasos.

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Redacción D10
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