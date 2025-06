Para Scaloni, Colombia “es de los mejores”

Este martes, la selección líder de las Eliminatorias Sudamericanas y vigente campeona del mundo, Argentina, enfrentará a Colombia en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un juego que marcará el regreso al cuadro titular de Lionel Messi, el capitán de equipo. Así lo confirmó el DT Lionel Scaloni en su última conferencia de prensa antes del juego.

“Leo va a jugar de entrada. No tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo”, resumió el entrenador cuando fue consultado por la presencia del jugador del Inter Miami de la MLS.

Con respecto al rival de turno, que viene necesitado de un triunfo tras cinco partidos sin conocerlo, Scaloni restó importancia a la mala racha por la que viene pasando.

“Es un poco extraño decir que está en un bache porque para mí Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no tuvo suerte. Ha perdido partidos en los últimos minutos como con Uruguay. Ha merecido ganar otros. La estadística, a veces, no dice la verdad. Si hubiera ganado estaría segundo. Es un buen equipo, diría de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo. No sé ni estoy al tanto de lo que ocurre internamente”, finalizó Scaloni.