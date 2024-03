Olimpia empata con el City Torque en su segunda presentación copera

Olimpia no pudo repetir la actuación mostrada en estreno y este miércoles no pasó del empate sin goles con el Montevideo City Torque en su segunda presentación en el Grupo B de la Copa Libertadores de América Sub 20 que se desarrolla en tierras charrúas.

El equipo dirigido por Aureliano Torres contó con las mejores situaciones de gol para asegurar su clasificación anticipada a la siguiente instancia pero se mostró muy errático a la hora de definir frente a la portería de Agustín Olavarría.

Con este resultado, el Decano se mantiene como líder de su zona con cuatro enteros, Rosario Central de Argentina y Águilas Doradas de Colombia acumulan tres puntos, mientras que el Torque City cierra la tabla de puntuaciones con una sola unidad.

En la última jornada, Olimpia se enfrentará al conjunto argentino en el que un empate ya le servirá para avanzar de fase en el certamen internacional.

Este jueves volverá la actividad del Grupo C. Flamengo de Brasil se medirá con Aucas de Ecuador en un partido que puede consolidar a un líder, en tanto que por la recuperación jugarán Defensor Sporting de Uruguay y Sporting Cristal de Perú.