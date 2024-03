El entrenador de Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, luego de lo que fue la victoria sobre Guaraní por la fecha 9 del torneo Apertura 2024.

El adiestrador auriazul analizó el duelo ante el legendario y pese al triunfo, observó que el equipo “pecó” con la falta de contundencia y en la toma de decisiones.

Luego, fue consultado si hubo contactos de parte de Cerro Porteño, institución que se quedó sin DT tras la derrota el pasado sábado en manos de Tacuary. Al respecto dijo que no hubo comunicación y que los luqueños pueden estar tranquilos.

“Uno escucha los comentarios de Cerro, pero más que eso no puedo hablar. No me habló nadie. El pueblo Luqueño tiene que estar tranquilo, estamos trabajando al 100%”, expresó el DT en la 1080 AM.