Torres se despide de la institución luqueña

“Hoy me toca despedirme de este gran club. Muchas gracias a los dirigentes, entrenadores, staff y compañeros que me trataron y me hicieron sentir de la mejor manera. Me sentí como en casa. Les deseo siempre lo mejor para lo que viene y muchos éxitos”, fue el mensaje de despedida publicado en las redes sociales de Iván Torres.

El futbolista polifuncional había llegado al Auriazul en julio del 2024, con la misión de lograr objetivos importantes. Situación que no se pudo dar tras el fracaso en la Copa Sudamericana y un bajo rendimiento colectivo en el torneo local.

El Tito disputó 45 partidos con Luqueño, 22 en el Clausura 2024 y 23 en este semestre del año. Torres ya vistió las casacas de Cerro Porteño, Olimpia, Colón de Santa Fe, Goiás y Luqueño, su último club.