Nico Maná llegó por el desafío popular

“Un equipo grande con mucha hinchada es lo que motiva a cualquier jugador, fue lo que me inspiró para venir”, contó a Fútbol a lo Grande por la 1080 AM el volante que tendrá a Luqueño como cuarto club en Paraguay tras Guaraní, Sol de América y Trinidense.

Maná también destacó lo que pudo conversar con Lucas Barrios para sumarse a Luqueño: “Lucas hizo mucho para que llegue, me aconsejó lo que era el club y me hizo más fácil la llegada”. Maná es uno de los cinco refuerzos auriazules al inicio de pretemporada, el último en sumarse fue Lautaro Comas, ex Guaireña.