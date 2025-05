Morínigo ya no tiene respuesta a la racha

Después del empate 1-1 con el Sportivo 2 de Mayo, Gustavo Morínigo, entrenador del Sportivo Luqueño sostuvo en conferencia de prensa que se torna muy difícil encontrar respuesta a la situación de su equipo, a la falta de resultados positivos.

“Ya se hace continúo este tema de encontrar un poquito las respuestas a una situación de no conseguir resultados. Hoy me parece que un punto fundamental (contra nuestra verdad fue el gol muy tempranero del rival. Me parece que el equipo hizo lo que tenía que hacer. No conseguimos tener profundidad en el primer tiempo porque no nos encontramos, el equipo rival nos presionó. Y el segundo tiempo fue bueno, sí, tuvimos muchas oportunidades”, manifestó Morínigo.

El Auriazul en la fecha 18 se mide ante Libertad.