Ni Atalanta ni Slavia Praga. Ninguno fue capaz de superar la defensa rival en un duelo en el que ambos gozaron de ocasiones para marcar, pero en el que la intensidad defensiva fue decisiva. Quizá el miedo por sus últimos resultados, dos empates cada uno en sus respectivas ligas, mermó el optimismo y añadió aún más miedo a una derrota.

Sobre todo al Slavia Praga al final del duelo, contento por un empate que supo mejor por los buenos minutos de los bergamascos al ocaso del duelo. Bajo la batuta del belga Charles De Ketelaere, omnipresente en todo el campo, artífice de todas las ocasiones de peligro, el Atalanta se soltó con la entrada de Sulemana y de Scamacca, que volvió a jugar pro primera vez desde el 30 de agosto, recuperado de sus molestias en la rodilla.

Antes, ni Lookman ni Krstovic fueron capaces de hacer daño excesivo a una zaga muy bien plantada de los checos, obcecados en al menos puntuar, aunque siguen sin sumar una victoria en lo que va de edición.

Dos ocasiones clarísimas crearon los italianos desde la entrada de Scamacca y Sulemana. Una cada uno. La primera de Sulemana, lanzado al espacio por la gran visión de De Ketelaere. Pero su conducción fue demasiado optimista, demasiado larga, fácil para Markovic en el uno a uno. La segunda de Scamacca, esta vez a centro de Zalewski. Su remate al gran centro del polaco, casi bajo palos, se fue alto. Mandó al limbo la oportunidad perfecta de desbloquear el entuerto y volver por todo lo alto.

Pero el asedio del Atalanta quedó en nada. Resistió el Slavia tras una buena primera mitad y una segunda de oficio puro. Algún acercamiento asilado sin peligro. Nada más. La ‘Dea’ llevó el peso ofensivo de un empate insuficiente para ambos.

Una victoria, un empate y una derrota del Atalanta en Liga de Campeones que le colocan en la zona baja de los clasificados al ‘play-off’. Dos empates y una derrota del Slavia dejan a los checos en el puesto 28, fuera de puestos clasificatorios.