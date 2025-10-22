22 oct. 2025
Champions League

Ni Atalanta ni Slavia Praga

El Atalanta y el Slavia Praga empataron sin goles (0-0) este miércoles en Bérgamo, en un duelo discutido, más físico que vistoso y que no sirve a ninguno de los dos contendientes al dejar escapar una gran oportunidad de dar un salto en la clasificación de esta Liga de Campeones.

Octubre 22, 2025 06:18 p. m.
FBL-EUR-C1-ATALANTA-SLAVIA PRAGA

Hubo paridad en Italia.

STEFANO RELLANDINI/AFP

Ni Atalanta ni Slavia Praga. Ninguno fue capaz de superar la defensa rival en un duelo en el que ambos gozaron de ocasiones para marcar, pero en el que la intensidad defensiva fue decisiva. Quizá el miedo por sus últimos resultados, dos empates cada uno en sus respectivas ligas, mermó el optimismo y añadió aún más miedo a una derrota.

Sobre todo al Slavia Praga al final del duelo, contento por un empate que supo mejor por los buenos minutos de los bergamascos al ocaso del duelo. Bajo la batuta del belga Charles De Ketelaere, omnipresente en todo el campo, artífice de todas las ocasiones de peligro, el Atalanta se soltó con la entrada de Sulemana y de Scamacca, que volvió a jugar pro primera vez desde el 30 de agosto, recuperado de sus molestias en la rodilla.

Antes, ni Lookman ni Krstovic fueron capaces de hacer daño excesivo a una zaga muy bien plantada de los checos, obcecados en al menos puntuar, aunque siguen sin sumar una victoria en lo que va de edición.

Dos ocasiones clarísimas crearon los italianos desde la entrada de Scamacca y Sulemana. Una cada uno. La primera de Sulemana, lanzado al espacio por la gran visión de De Ketelaere. Pero su conducción fue demasiado optimista, demasiado larga, fácil para Markovic en el uno a uno. La segunda de Scamacca, esta vez a centro de Zalewski. Su remate al gran centro del polaco, casi bajo palos, se fue alto. Mandó al limbo la oportunidad perfecta de desbloquear el entuerto y volver por todo lo alto.

Pero el asedio del Atalanta quedó en nada. Resistió el Slavia tras una buena primera mitad y una segunda de oficio puro. Algún acercamiento asilado sin peligro. Nada más. La ‘Dea’ llevó el peso ofensivo de un empate insuficiente para ambos.

Una victoria, un empate y una derrota del Atalanta en Liga de Campeones que le colocan en la zona baja de los clasificados al ‘play-off’. Dos empates y una derrota del Slavia dejan a los checos en el puesto 28, fuera de puestos clasificatorios.

Champions League Atalanta Slavia Praga
Más contenido de esta sección
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BENFICA
Champions League
Gordon sigue dulce y hunde a Mourinho
Anthony Gordon está tocado por una varita en la Liga de Campeones: cuatro goles acumula el extremo inglés, cuya última víctima fue el Benfica de un José Mourinho que aún no sabe lo que es sumar un solo punto en Europa esta temporada.
Octubre 21, 2025 06:12 p. m.
-
Champions League
El PSG aniquila al Leverkusen
El París Saint-Germain (PSG) sacó el mazo ante el Bayer Leverkusen de los españoles Grimaldo y Aleix García, al que castigó en Alemania con un 2-7, en un encuentro especialmente vibrante en la primera parte, cuando hubo dos expulsiones (una en cada equipo) y un penal fallado por el propio Grimaldo.
Octubre 21, 2025 06:08 p. m.
Barcelona vs Olympiacos
Champions League
Fermín le regala una goleada al Barça en su mejor noche
Cuando más lo necesitaba, Fermín López, con el primer triplete de su carrera profesional, le ha regalado una goleada y una dosis de autoestima al Barça de Hansi Flick ante el Olympiacos (6-1).
Octubre 21, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Kairat Pafos
Champions League
El Kairat, incapaz ante el Pafos que jugó con 10
El Kairat Almaty desperdició una buena ocasión para hacer historia y convertirse en el primer equipo de Kazajjistán en ganar un partido en la Liga de Campeones, ante un rival mermado, el Pafos chipriota, que se quedó con diez jugadores a los tres minutos.
Octubre 21, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TRAINING
Champions League
Atractiva jornada de Champions League
Un total de nueve partidos se disputarán hoy en el arranque de la tercera fecha de la fase de liga de la apasionante Champions League.
Octubre 21, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ARSENAL-OLYMPIACOS
Champions League
Arsenal no falla de local
David Raya volvió a demostrar en Europa, en el escenario más grande posible de la Champions League, que puede ser titular con la selección española. El arquero dejó su segunda portería a cero en Europa, con el paradón de la jornada incluido, en el triunfo contra el Olimpiacos (2-0).
Octubre 01, 2025 06:40 p. m.
Carga Más