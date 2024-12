Negociaciones por el contrato de Enzo

Alfredo Rojas, hermano de Enzo Giménez, comentó la situación que atraviesa el volante azulgrana a quien le vence el vínculo este mes.

“Enzo es de la casa, ojalá puedan arreglar de buena manera y continuar, seguro el club tiene sus prioridades”, apuntó Rojas en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Según informaciones, Cerro Porteño le habría ofrecido una renovación a Giménez sin muchas mejoras y con condiciones casi similares a las actuales.

“Lastimosamente al club no le fue bien en el año, ojalá pueda ser lo mejor para el club y para él (Enzo) también. Me imagino que el entrenador que vendrá tendrá sus pedidos. Ahora no arreglaron nada, Enzo dejó en manos de su representante”, dijo Rojas.