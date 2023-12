Nazareno Bazán y Miguel Jacquet, en la mira de Nacional

El delantero argentino, Nazareno Bazán, y el defensor paraguayo, Miguel Jacquet, son dos de los apuntados por la dirigencia de Nacional para reforzar el plantel de cara al 2024.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Bazán, de 24 años, y con pasado en Sportivo Luqueño, contó que ya viene charlando con el entrenador Juan Pablo Pumpido.

“Hablé con Pumpido, estaba todo más que bien. Lo conozco desde chiquito, él tenía una relación con mi tío y mi papá, siempre quise trabajar con él, si se da la oportunidad bienvenido sea”, recalcó el meta.

Con respecto a su paso por el Auriazul, dijo que quedó con sabor a poco: “Me quedó una espina, por lo poco que estaba jugando me sentía bien, cómodo. Paraguay me encantó, en Luqueño me trataron muy bien, los pocos partidos que jugaba me fue bien”.

MEJORÍA. Juan Manuel Battaglia, ex entrenador tricolor, se está recuperando tras haber sufrido un infarto. Hugo Caballero, amigo y ex compañero de Battaglia, contó que el DT mejora con el correr de las horas.

Fuente: Última Hora