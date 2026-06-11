Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo
La espera terminó para la Copa del Mundo 2026. La máxima fiesta del fútbol se pone en marcha este jueves con dos encuentros. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo los partidos de hoy jueves 11 de junio.
Desde esta tarde se pone en marcha la gran fiesta deportiva que centra la atención de todo el planeta fútbol: la Copa del Mundo. La espera de cuatro años llegó a su fin y este día arranca con dos encuentros.
Si bien el juego comienza a las 16:00, a partir de las 14:00 podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM la gran previa que se está preparando con todo el equipo. El choque estará a cargo del relato que emociona de Arturo Máximo Rubín, enviado especial, y comentarios de Ricardo F. Mendoza.
La 106 FM Urbana también estará presente con Rubén Darío Da Rosa, enviado especial, y el profe Carlos Kiese, y la transmisión se podrá seguir desde las 13:00. Además tenés la chance de ver en vivo los cotejos por estos canales paraguayos.
Jueves 11 de junio
16:00: México vs. Sudáfrica (GEN y Trece)
23:00: Corea del Sur vs. Chequia (GEN y Trece)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27