Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Desde esta tarde se pone en marcha la gran fiesta deportiva que centra la atención de todo el planeta fútbol: la Copa del Mundo. La espera de cuatro años llegó a su fin y este día arranca con dos encuentros.

Si bien el juego comienza a las 16:00, a partir de las 14:00 podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM la gran previa que se está preparando con todo el equipo. El choque estará a cargo del relato que emociona de Arturo Máximo Rubín, enviado especial, y comentarios de Ricardo F. Mendoza.

La 106 FM Urbana también estará presente con Rubén Darío Da Rosa, enviado especial, y el profe Carlos Kiese, y la transmisión se podrá seguir desde las 13:00. Además tenés la chance de ver en vivo los cotejos por estos canales paraguayos.

Jueves 11 de junio

16:00: México vs. Sudáfrica (GEN y Trece)

23:00: Corea del Sur vs. Chequia (GEN y Trece)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

