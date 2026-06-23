23 jun. 2026
Copa del Mundo

Miguel Almirón, suspendido un partido

El mediocampista paraguayo Miguel Almirón no podrá estar en el partido contra Australia, el jueves, en el cierre del Grupo D del Mundial.

Junio 23, 2026 02:51 p. m.
Miguel Almirón

Miguel Almirón se marcha entre lágrimas de la cancha.

Foto: AFP

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso una fecha de suspensión al mediocampista paraguayo Miguel Almirón, tras sufrir la expulsión en el partido contra Turquía, en el marco de la fecha 2 del Grupo D de la Copa del Mundo.

El máximo organismo aplicó la pena por incumplimiento del artículo 14.1.B (comportamiento antideportivo hacia un oponente o una persona que no sea un oficial de partido) del Código Disciplinario de la FIFA.

La suspensión se servirá en el próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la Selección Paraguaya contra Australia, el jueves, desde las 23:00, en el Grupo D. La decisión no está sujeta a apelación.

Miguel Almirón fue expulsado, en el añadido del primer tiempo, por el salvadoreño Iván Barton, tras la intervención del VAR, por haberse dirigido a un futbolista rival turco con la boca tapada.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Miguel Almirón
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