Messi es atracción en la ronda 2

Se juega la ronda 2 en los grupos J e I, en la Copa Mundial de Norteamérica 2026, con cuatro enfrentamientos.

La principal atracción de la ronda es la presentación de la campeona del Mundo, Argentina, liderada por su capitán Leonel Messi, que choca con Austria desde las 14:00, en Dallas, Texas.

Messi busca seguir ampliando sus récords en los Mundiales, ya que en el último compromiso, que fue victoria frente a Argelia por 3-0, el astro argentino consiguió marcar tres goles para darle alcance al alemán Miroslav Klose como máximo artillero con 16 conquistas.

La Argentina de Scaloni apunta a seguir estirando su invicto en la Copa del Mundo, ya que suma siete juegos sin conocer de derrotas, sumando juegos de Catar 2022 en donde se coronó campeón del Mundo.

MÁS DUELOS. Otro compromiso será el que animarán las selecciones de Francia vs. Irak, en Filadelfia, desde las 18:00. El equipo galo, liderado por Kylian Mbappé busca seguir asumiendo protagonismo, con el delantero que va al alcance de Messi y Klose, ya que suma en total 14 anotaciones y se encuentra en una tercera línea en la clasificación de goleadores históricos. En el debut, la victoria de Francia fue por 3-1 sobre Senegal.

Posteriormente, por la misma serie, entra en acción Erling Haland con Noruega, que choca con Senegal, desde las 21:00. El equipo europeo apunta a conseguir su segunda victoria ya que en el estreno goleó a Irak por 4-0.

En el cierre de la jornada, a la medianoche completan cartelera las selecciones de Jordania y Argelia, a partir de las 00:00 de la noche.

Los jordanos, debutantes en el torneo, arrancaron la competencia cediendo con Austria por 3-1, mientras que los argelinos cayeron ante la Albiceleste por el amplio marcador de 3-0.