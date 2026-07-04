04 jul. 2026
Copa del Mundo

Mbappé le negó el saludo a Gill

VIDEO. Mal ganador. El delantero francés ignoró a nuestro compatriota y festejó en su cara.

Julio 04, 2026 08:28 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA

La imagen que quedó tras el lance.

Foto: AFP

El partido entre Paraguay y Francia fue altamente caliente y se definió con un penal a favor de los europeos, anotado por Kylian Mbappé. Tras el final del lance, se produjo una situación que ganó viralidad en las redes.

Mbappé tuvo en todo el partido una actitud picante y sobradora, pero tras el final del lance ya todo había quedado atrás.

El juez del encuentro pitó el final y en ese momento apareció en la imagen internacional el portero Orlando Gill intentando saludar al delantero francés, pero este ignoró el saludo y por el contrario le festejó en el rostro.

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Redacción D10
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