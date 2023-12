Mariano Uglessich se suma al cuerpo técnico de la Albirroja

El argentino Mariano Uglessich, ex defensor de Olimpia en su momento, se sumará al cuerpo técnico de la Albirroja Sub 23, así lo confirmó este viernes Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones menores Paraguay, en charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

La Selección Paraguaya de Fútbol de esa categoría, que se encuentra dirigida por el laureado entrenador Carlos Jara Saguier, se viene preparando para disputar el Preolímpico de Venezuela, que se desarrollará desde el 20 de enero al 11 de febrero.

Paolorosso brindó más detalles sobre el plantel que competirá en tierras caribeñas y aseguró la presencia de Diego Gómez, futbolista del Inter Miami, club de la MLS de Estados Unidos.

“Tiene el permiso del Tata (Gerardo Martino) y estará con nosotros, solo me pidió que le diera vacaciones y luego le prepare”, comentó sobre la venida del mediocampista albirrojo.

Por último, habló de los encuentros amistosos que disputará el combinado nacional como parte de su preparación. Tiene tres en agenda y será contra Ecuador, Argentina y Uruguay.