Manchester United renueva a Harry Maguire hasta 2027

Maguire, de 33 años, terminaba contrato este verano con los ‘Red Devils’, pero el Manchester United está contento con su rendimiento en las últimas temporadas y ha decidido extender su acuerdo.

El central ha disputado 266 partidos con la camiseta del United desde que llegó en 2019 procedente del Leicester City a cambio de 87 millones de euros. Esta temporada ha jugado veinte encuentros, marcado dos goles y repartido una asistencia.

Si no ocurre ningún percance físico, Maguire tiene asegurado un puesto en la lista de Thomas Tuchel para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Representar al Manchester United es el máximo honor. Es una responsabilidad que me hace a mí y a mi familia muy orgulloso cada día. Estoy encantado de seguir aquí y de seguir jugando delante vuestra para crear más grandes momentos juntos. Se puede sentir la ambición y el potencial de esta plantilla y la determinación que tenemos todos por seguir ganando títulos”, dijo Maguire.

En sus años en el United, Maguire ha ganado una FA Cup y una Copa de la Liga. Este año, el equipo va camino de clasificarse a la Champions League, después de un año de ausencia en competiciones europeas.