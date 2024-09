Luis Suárez dice adiós a la selección de Uruguay

Así lo anunció el delantero con lágrimas en los ojos durante una emotiva conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo.

“El día viernes será mi último partido con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando. Es el momento indicado”, apuntó el jugador a aludir al partido de la Celeste contra Paraguay corresondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Anunció que el día de su despedida de la selección jugará con la misma ilusión y con las mismas ganas que afrontó el primero en febrero de 2007.

“Me voy con la tranquilidad de que hasta el viernes di todo por la selección. Lo máximo. No tengo nada que reprocharme”, apuntó el futbolista que jugó cuatro mundiales y en 2011 conquistó la Copa América con la Celeste y fue elegido como la figura del torneo.

Suárez agradeció el trato que los hinchas le brindaron a lo largo de los años y remarcó que la gente sabe el esfuerzo que hizo siempre por defender a la selección uruguaya.

Aclaró que para el partido de la octava fecha de las eliminatorias no estará frente a Venezuela.

“Que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho”, puntualizó el exjugador del Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional.

De su despedida, dijo que espera que el partido sea “inolvidable” para él, para su familia y para la gente que vaya al estadio.

“Espero una linda fiesta, que gane Uruguay, porque no deja de ser un partido de eliminatorias por tres puntos y hay que tomárselo en serio”, señaló Suárez. EFE