Los Pynandi de la Sub 20 vencen a Brasil y sueñan con el título

La Selección Paraguaya de Fútbol Playa Sub 20, conocida como Los Pynandi, inició este sábado con un gran triunfo por 5-4 frente a Brasil la serie de finales por la Conmebol Liga Evolución Fútbol Playa, en su edición 2025.

El equipo nacional se impuso con goles de Vidal Cáceres, en dos oportunidades, Thiago Barrios, Nicolás Bareiro y Alexandro Luraschi. Este domingo se define el título con el compromiso de revancha en la Playa de Enseada, de Guarujá. El juego comenzará a las 14:00.

En tanto, en la Absoluta, el triunfo fue para el elenco verdeamarelho por el abultado marcador de 9-3. La revancha será este domingo, desde las 16:00. Esta final enfrenta a los ganadores de la temporada pasada en la Zona Norte (Brasil), y la Zona Sur (Paraguay), para conocer al monarca del 2025.

Absoluta: Paraguay vs. Brasil

Estadio: Playa de Enseada de Guarujá, Brasil. Primer árbitro: Lucas Hernández (Uruguay). Segundo árbitro: Ignacio Donato (Uruguay). Tercer árbitro: Ernesto Hartwig (Uruguay). Cuarto árbitro: Micke Palomino (Perú). Cronometrador: Alex Valdiviezo (Perú). Goles: Paraguay: 19’ Milciades Medina, 19’ Nicolás Bareiro y 31’ Néstor Medina. Brasil: 2’ Rodrigo Da Costa, 4’, 9’, 21’, 29’ y 36’ Benjamín Da Silva, 10’ Tiago Oliveira, 27’ Jesús Martínez c/s/v y 33’ Diogo Catarino. Amonestados: No hubo.