22 sept. 2025
Fútbol de Playa

Luque termina top 7 mundial

El equipo de Sportivo Luqueño se despidió ayer con una sonrisa de la World Winner Cup al imponerse por el marcador de 8-4 al Qadsia Club de Kuwait.

Septiembre 22, 2025 08:58 a. m. 
Por Redacción D10


Sonrisa. El cuadro Auriazul cerró su participación en Italia.

El Chanchón se había metido entre los ocho mejores equipos de la competencia, pero en la instancia de cuartos de final cayó con el Falfala KQ por lo que terminó jugando por definir las posiciones 7 y 8 del “mundialito”, que se disputó en Catania, Italia.

En el encuentro de despedida, el Auriazul venció con goles de Néstor Medina (4), Mauricinho (2), Thiago Barrios y Alisson.

De esta manera, el equipo paraguayo finalizó la competencia de fútbol de playa en la séptima posición del mundo del torneo organizado por la Beachsoccer.

El campeón del certamen terminó siendo el Falfala KQ, que venció en la final al conjunto del Napoli BS de Italia.

Fútbol de Playa Sportivo Luqueño
Redacción D10
