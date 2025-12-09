Luqueño es campeón en el fútbol playa

El equipo de Sportivo Luqueño logró el título de campeón en la tercera edición del Americas Winners Cup de fútbol de playa que se celebró en San Salvador.

El Auriazul destacó en el torneo continental que reunió a los mejores equipos de la zona, derrotando en la final al representativo Barra de Santiago de San Salvador, por el marcador de 6 a 4.

Camino al título, Luqueño se impuso en fase de grupos por 19–1 Bahía FP (Guatemala), por 7–4 Samara (Costa Rica), 14–0 San Sebastián (Isla San Sebastián) y por 9–2 Yunis Limón (Costa Rica). En la ronda de las semifinales por 3–1 Santa Cruz (Estados Unidos) y en la final por 6–4 Barra de Santiago (San Salvador).

El plantel campeón del equipo auriazul lo integraron: Jesús Martínez, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Sixto Cantero, Jhovanni Benítez, Catarino Da Silva, Néstor Medina, Mauricio Pereira, Yoao Rolón, Pedro Mano, Thiago Barrios y Rodrigo Soares.

LA COMPETENCIA. En sus ediciones anteriores, Barra de Santiago (San Salvador) se quedó con el título en 2023, mientras que Flamengo (Brasil) levantó el trofeo en 2024.

Este año, el equipo del Sportivo Luqueño escribió su propia página dorada para convertirse en el nuevo campeón del prestigioso certamen internacional.