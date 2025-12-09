09 dic. 2025
Fútbol de Playa

Luqueño es campeón en el fútbol playa

El Auriazul conquistó el torneo de Americas Winners Cup de fútbol playa que se celebró en San Salvador.

Diciembre 09, 2025 06:19 p. m. • 
Por Redacción D10
842cbcb1-2255-41dd-8a61-cc5f421d66f7.jfif

Luqueño celebrando la conquista en el fútbol de playa.

Foto: Gentileza

El equipo de Sportivo Luqueño logró el título de campeón en la tercera edición del Americas Winners Cup de fútbol de playa que se celebró en San Salvador.

El Auriazul destacó en el torneo continental que reunió a los mejores equipos de la zona, derrotando en la final al representativo Barra de Santiago de San Salvador, por el marcador de 6 a 4.

Camino al título, Luqueño se impuso en fase de grupos por 19–1 Bahía FP (Guatemala), por 7–4 Samara (Costa Rica), 14–0 San Sebastián (Isla San Sebastián) y por 9–2 Yunis Limón (Costa Rica). En la ronda de las semifinales por 3–1 Santa Cruz (Estados Unidos) y en la final por 6–4 Barra de Santiago (San Salvador).

El plantel campeón del equipo auriazul lo integraron: Jesús Martínez, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Sixto Cantero, Jhovanni Benítez, Catarino Da Silva, Néstor Medina, Mauricio Pereira, Yoao Rolón, Pedro Mano, Thiago Barrios y Rodrigo Soares.

LA COMPETENCIA. En sus ediciones anteriores, Barra de Santiago (San Salvador) se quedó con el título en 2023, mientras que Flamengo (Brasil) levantó el trofeo en 2024.

Este año, el equipo del Sportivo Luqueño escribió su propia página dorada para convertirse en el nuevo campeón del prestigioso certamen internacional.

Sportivo Luqueño Fútbol de Playa Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20250501_154028.jpg
Fútbol de Playa
Los Pynandi caen en su estreno en la Copa del Mundo
Los Pynandi fueron derrotados por Portugal en su debut en la Copa Mundial de Fútbol de Playa que se disputa en Seychelles.
Mayo 01, 2025 03:41 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay pynandi_60627300.jpg
Fútbol de Playa
La Albirroja se presenta hoy en la Copa Mundial
La Selección Paraguaya de Fútbol de Playa hace hoy su estreno en la Copa de Mundo que arranca en las playas de Seychelles, por primera vez en el continente africano.
Mayo 01, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Los Pynandi
Fútbol de Playa
Los Pynandi ganan un amistoso ante Seychelles
De cara al Mundial de Fútbol Playa, la Selección Paraguaya se probó ante el equipo anfitrión, Seychelles, y consiguió una victoria.
Abril 22, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya fútbol playa
Fútbol de Playa
La selección de fútbol playa de Paraguay vuela a Seychelles
La selección de fútbol playa de Paraguay viajó este sábado al archipiélago africano de Seychelles, sede de la Copa del Mundo que se disputará del 1 al 11 de mayo en la isla Mahé, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Abril 19, 2025 05:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Los Pynandi
Fútbol de Playa
Estos son los 12 albirrojos para el Mundial de Fútbol Playa
La Selección Paraguaya de Fútbol Playa ya tiene a los elegidos que participaran en la Copa del Mundo de esta modalidad que se desarrollará en Seychelles.
Abril 15, 2025 04:26 p. m.
 · 
Redacción D10
pyynandia.jfif
Fútbol de Playa
Los rivales de Los Pynandi en el Mundial de Fútbol Playa
La Selección Paraguaya de Fútbol Playa ya conoce a los rivales que tendrá en el mundial que se desarrollará en Seychelles. Los Pynandi integran el Grupo B.
Abril 04, 2025 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más