19 sept. 2025
Fútbol de Playa

Luqueño se mete en cuartos de la World Winners Cup

El Sportivo Luqueño se impuso al Napoli Patron y se metió entre los 8 mejores del torneo internacional.

Septiembre 19, 2025 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-19 at 7.18.31 AM.jpeg

El Chanchón deja su huella en el torneo de fútbol playa.

Foto: Gentileza

El conjunto paraguayo logró este viernes su clasificación para los cuartos de final de la World Winner Cup, organizada por la Beachsoccer, torneo que agrupa a 24 equipos de diferentes partes del mundo.

El cuadro auriazul superó este viernes al Napoli Patron de Grecia por el marcador de 7-6 con goles de Alisson x2, Mauricio x2, Catarino x2 y Alexandro Luraschi y con eso se colocó entre los 8 mejores equipos del torneo que se disputa en Catania, Italia.

En la siguiente instancia del “mundialito” se enfrentará con el equipo israelí de Falfala KQ que viene de dejar en el camino a La Barra de Santiago. Este duelo está marcado para este sábado, en caso de avanzar volverá a jugar en la fecha por la ronda de semis, ya que la final está marcada para el domingo.

Fútbol de Playa Sportivo Luqueño Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Selección paraguaya fútbol playa
Fútbol de Playa
La selección de fútbol playa de Paraguay vuela a Seychelles
La selección de fútbol playa de Paraguay viajó este sábado al archipiélago africano de Seychelles, sede de la Copa del Mundo que se disputará del 1 al 11 de mayo en la isla Mahé, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Abril 19, 2025 05:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Los Pynandi
Fútbol de Playa
Estos son los 12 albirrojos para el Mundial de Fútbol Playa
La Selección Paraguaya de Fútbol Playa ya tiene a los elegidos que participaran en la Copa del Mundo de esta modalidad que se desarrollará en Seychelles.
Abril 15, 2025 04:26 p. m.
 · 
Redacción D10
pyynandia.jfif
Fútbol de Playa
Los rivales de Los Pynandi en el Mundial de Fútbol Playa
La Selección Paraguaya de Fútbol Playa ya conoce a los rivales que tendrá en el mundial que se desarrollará en Seychelles. Los Pynandi integran el Grupo B.
Abril 04, 2025 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Pynandi final.jpg
Fútbol de Playa
Ya están los 16 de la Copa del Mundo de fútbol playa
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció las 16 selecciones que disputarán la Copa del Mundo de Fútbol Playa del 1 al 11 de mayo en Isla Mahé en Seychelles, una vez que se cerró la fase de clasificación en Asia con la presencia de Irán, Omán y Japón.
Abril 02, 2025 03:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Pynandi final.jpg
Fútbol de Playa
Los Pynandi buscan su segunda corona ante Brasil
Paraguay y Brasil disputarán este domingo la final de la Copa América de fútbol playa en la que la Albirroja buscará su segunda corona y la Canarinha su cuarto el título.
Marzo 02, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
pynandi.jpg
Fútbol de Playa
Los Pynandi avanzan a la final de la Copa América y ya son mundialistas
Los Pynandi vencieron a Chile, jugarán la final de la Copa América de Fútbol Playa y el Mundial de Seychelles.
Marzo 01, 2025 09:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más