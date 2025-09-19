Luqueño se mete en cuartos de la World Winners Cup

El conjunto paraguayo logró este viernes su clasificación para los cuartos de final de la World Winner Cup, organizada por la Beachsoccer, torneo que agrupa a 24 equipos de diferentes partes del mundo.

El cuadro auriazul superó este viernes al Napoli Patron de Grecia por el marcador de 7-6 con goles de Alisson x2, Mauricio x2, Catarino x2 y Alexandro Luraschi y con eso se colocó entre los 8 mejores equipos del torneo que se disputa en Catania, Italia.

En la siguiente instancia del “mundialito” se enfrentará con el equipo israelí de Falfala KQ que viene de dejar en el camino a La Barra de Santiago. Este duelo está marcado para este sábado, en caso de avanzar volverá a jugar en la fecha por la ronda de semis, ya que la final está marcada para el domingo.

