15 oct. 2025
Fútbol de Playa

La Liga Evolución de fútbol de playa se diputa en el COP

La justa se cumplirá entre el miércoles 29 de octubre y el domingo 2 de noviembre en el Estadio Mundialista de Los Pynandí, en las categorías Sub 20 y mayores.

Octubre 15, 2025 

Pynandi_59427894.jpg

Optimistas. Tras la victoria (2-1) ante Argentina, los Pynandi se medirán ante la Verdeamarela.

En el estadio Mundialista Los Pynandí, del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre se cumple la Conmebol Liga Evolución de Desarrollo Zona Sur Sub 20 y Mayores de fútbol playa.

Competirán de la justa además del seleccionado paraguayo, los equipos de Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, tanto en mayores como en juvenil Sub 20.

Califica como ganador de zona el seleccionado que sume más puntos entre ambas categorías, disputando el título continental ante el vencedor de la zona Norte que lo componen: Brasil, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador.

La cartelera de programación es la siguiente:

Miércoles 29 de octubre

15:30 Argentina vs Chile (Sub 20)
17:00 Argentina vs Chile (Mayores)
18:30 Paraguay vs Uruguay (Sub 20)
20:00 Paraguay vs Uruguay (Mayores)
Libre: Bolivia

Jueves 30 de octubre

15:30 Chile vs Uruguay (Sub 20)
17:00 Chile vs Uruguay (Mayores)
18:30 Bolivia vs Paraguay (Sub 20)
20:00 Bolivia vs Paraguay (Mayores)
Libre: Argentina

Viernes 31 de octubre
15:30 Bolivia vs Chile (Sub 20)
17:00 Bolivia vs Chile (Mayores)
18:30 Uruguay vs Argentina (Sub 20)
20:00 Uruguay vs Argentina (Mayores)
Libre: Paraguay

Sábado 1 de noviembre

15:30 Argentina vs Bolivia (Sub 20)
17:00 Argentina vs Bolivia (Mayores)
18:30 Chile vs Paraguay (Sub 20)
20:00 Chile vs Paraguay (Mayores)
Libre: Uruguay

Domingo 2 de noviembre

15:30 Uruguay vs Bolivia (Sub 20)
17:00 Uruguay vs Bolivia (Mayores)
18:30 Paraguay vs Argentina (Sub 20)
20:00 Paraguay vs Argentina (Mayores)
Libre: Chile

Los Pynandi Albirroja

