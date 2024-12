Los juveniles en escena en el 2025

La temporada 2025 depara dos compromisos internacionales para la Selección Paraguaya, con la disputa de los Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17, que califican para los torneos mundiales de Chile y Catar.

La apuesta es importante en ambos torneos para la APF. Lla Albirroja no califica desde la temporada 2013, cuando jugó el Mundial del 2013, mientras que en la Sub 17, Paraguay no pudo calificar en la última Copa, siendo su última participación en 2019.

La Sub 20 tendrá la conducción del argentino Aldo Duscher y en fase de grupos, deberá medir a Venezuela, Uruguay, Chile y Perú. El debut albirrojo será el 23 de enero ante Perú; el 27 medirá a Uruguay; el 29 a Venezuela y cerrará el 31 con Chile.

La Copa Mundial en el país trasandino será entre el 27 de setiembre y 19 de octubre, y el equipo paraguayo que se encuentra en plena etapa de pretemporada arribaría a la competencia continental con un grupo de jugadores con experiencia en Primera División como Diego León, Lucas Quintana y Gabriel Aguayo (Cerro), Tiago Caballero (Nacional), más aportes del exterior como Axel Balbuena (Lanús), Gadiel Paoli (Boca) y Alejandro Notario (Leganés).

La dirigencia, además, está tramitando la posibilidad de contar con el atacante Hugo Cuenca del Milán de Italia, que ya sumó minutos con la Albirroja Absoluta.

En la Sub 17, que es comandada por Mariano Uglessich, se prepara el inicio de temporada 2025, para retomar las labores de cara a la cita continental, que se cumplirá en el mes de marzo en Colombia, y que califica a siete selecciones para el Mundial de Catar, a jugarse en el 2025 con fecha a definir.

El grupo de la Albirroja está compuesta por los equipos de Colombia, Argentina, Chile y Perú.

El estreno paraguayo será el 27 de marzo ante Perú; el 31 medirá a Argentina; el 2 de abril a Colombia y cerrará el 4 de abril ante Chile.

LAS CIFRAS:

1971 fue el año en el que la Albirroja logró el título en el Sudamericano Sub 20, como local en ciudad de Asunción.

2 títulos suma Mariano Uglessich, DT de la Sub 17, fue campeón como asistente de la Sub 23 y como DT de la Sub 15.