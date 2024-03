Libertad no busca la contratación de Scolari, asegura su presidente

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM y descartó por completo cualquier interés en cambiar de entrenador.

Así también echó por tierra el rumor que ubicaba en la órbita del club paraguayo al experimentado adiestrador Luiz Felipe Scolari, tal como se dio a conocer en medios brasileños.

“Es totalmente falso. No hay absolutamente nada, no sé de dónde salió eso. Le llamé al técnico (Ariel Galeano) y le dije que no hay nada”, comentó el titular gumarelo al respecto.

Ariel Galeano, de 27 años de edad, fue el elegido de la directiva para el cargo de entrenador del Albinegro tras la marcha de Daniel Garnero a la Selección Paraguaya de Fútbol.

Bajo su dirección, Libertad consiguió los últimos tres títulos en el fútbol paraguayo: torneo Clausura 2023, la Copa Paraguay 2023 y la Supercopa Paraguay, que levantó sin jugar.