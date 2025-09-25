25 sept. 2025
Fútbol Internacional

La UEFA se reunirá para decidir si suspende a Israel de las competiciones internacionales

La UEFA se reunirá la semana que viene con la intención de tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales, con la mayoría de miembros inclinados por suspenderlos.

Septiembre 25, 2025 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
UEFA

UEFA tomará medidas contra Israel.

Según The Times, “la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos están a favor de la suspensión de Israel”, después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran este martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Una posible suspensión por parte de la UEFA no estaría ligada a una decisión de la FIFA, que, sin embargo, quedaría en una posición muy difícil con vistas al Mundial de 2026, donde Israel se está jugando su clasificación, siendo terceros de su grupo por detrás de Noruega e Italia.

En cuanto a las competiciones de clubes, el Maccabi de Tel Aviv es el único club que juega en ellas esta temporada y enfrentó importantes protestas este miércoles al jugar en Grecia contra el PAOK.

En agosto, la UEFA se posicionó en contra de la matanza de civiles y de niños, con una pancarta en la Supercopa de Europa entre Paris Saint Germain y Tottenham Hotspur, pero sin mencionar a Israel.

Cuando la UEFA anunció el fallecimiento del futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, Mohamed Salah les recriminó en redes sociales la falta de información sobre su muerte. "¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?”, escribió el jugador egipcio.

Al Obeid fue asesinado por las fuerzas militares israelíes mientras estaba en Gaza esperando ayuda humanitaria.

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot “debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales”, ya que estos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

“Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado”, agregaron.

Israel Fútbol Internacional UEFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-REAL MADRID
Fútbol Internacional
Real Madrid extiende su su paso perfecto
Real Madrid encadenó una nueva victoria, esta vez ante el Levante, para confirmar su inicio perfecto en la Liga Española.
Septiembre 23, 2025 06:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Coppa Italia - AC Milan vs US Lecce
Fútbol Internacional
Milan se mete en los octavos de la Copa Italia
Milan doblegó al Lecce (3-0) y accedió a los octavos de final de la Copa Italia.
Septiembre 23, 2025 06:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Rodallega
Fútbol Internacional
Cerro Porteño: Hugo Rodallega revela lo que dijo Jorge Bava
Hugo Rodallega, jugador del Independiente Santa Fe, se refirió a una conversación que el entrenador Jorge Bava mantuvo con algunos futbolistas tras lo que aconteció con Cerro Porteño.
Septiembre 23, 2025 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Camp Nou
Fútbol Internacional
El Camp Nou aún no cumple los requisitos de seguridad
El Ayuntamiento de Barcelona, en una sesión de trabajo técnica dirigida a los medios de comunicación para explicar el estado de las obras del Spotify Camp Nou, confirmó que el estadio del Barcelona no cumple todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura con un aforo provisional de 27.000 espectadores.
Septiembre 23, 2025 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Camp Nou
Fútbol Internacional
Barcelona quiere reinaugurar su estadio este domingo
La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este martes que el Spotify Camp Nou cumple “estrictamente” con toda la normativa “en materia de seguridad” pese a no estar aún acabado.
Septiembre 23, 2025 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
gustavo-quinteros-independiente-2.jpg
Fútbol Internacional
Gustavo Quinteros es nuevo entrenador de Independiente
El entrenador argentino Gustavo Quinteros fue presentado este lunes como el nuevo estratega de Independiente.
Septiembre 22, 2025 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más