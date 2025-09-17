La resiliencia del Pafos desespera al Olympiacos

Una clase magistral defensiva del Pafos gestó un resultado heroico del equipo más humilde de la Liga de Campeones, que alcanzó la meta con un recital defensivo de sus centrales y de sus mediocentros. En general, todo el equipo chipriota se multiplicó a lo largo del terreno de juego para taponar las frustadas intentonas del Olympiacos.

El caso es que el Pafos superó la expulsión de Bruno, que se marchó a la grada después a la media hora por doble amonestación. También la salida obligada de su jugador más relevante, David Luiz, que acabó en el banquillo lesionado casi a la vez que su compañero.

Ambos sobresaltos dejaron a los hombres de Juan Carlos Carcedo en una situación muy delicada. Tenían que aguantar durante sesenta minutos las acometidas de un equipo con ganas de agradar a su afición en su regreso a la Liga de Campeones tras cuatro temporadas ausente.

Ese no fue el estreno soñado del Pafos después de convertirse en el club más sorprendente en aparecer por la Fase Liga. Esperaba otra cosa, plantar cara a un rival más poderoso con todas sus piezas sobre el césped, sin jugar en minoría acuciado por la necesidad.

Sin embargo, demostró por qué durante toda la fase de clasificación sólo encajó tres tantos del Maccabi Tel Aviv, del Dinamo Kiev y del Estrella Roja. Sus automatismos defensivos están muy trabajados y con diez jugadores y sin David Luiz no dejaron de funcionar en ningún momento.

Carcedo ha conseguido una implicación total sin especulación con los esfuerzos y todos los jugadores del Pafos se convirtieron en auténticos soldados dispuestos a defender su fuerte con uñas y dientes. Y, en la zona crítica, su área, Derrick Luckassen, Kostas Pileas y David Goldar se multiplicaron para taponar el único camino que intentó tomar el Olympiacos para derribar la muralla: centros laterales insistentes.

Cada pelota que sobrevolaba el área del cuadro chipriota, se encontró con los despejes de uno de los tres, que completaron un encuentro excepcional. De hecho, durante toda la primera parte, el Olympiacos ni siquiera disparó a puerta.

En ataque, el Pafos, eso sí, era incapaz de encadenar tres pases seguidos mientras Jajá, el héroe ante el Estrella Roja, vivía aislado arriba intentando cabalgadas imposibles rodeado de defensores del Olympiacos.

Mendilibar, con un solo punta desde el inicio, agitó el banquillo en el descanso y sacó al terreno de juego a Mehdi Taremi para jugar con dos puntas y cazar alguno de esos centros tan insistentes que Luckassen, Pileas y Goldar convertían en nada ante la desesperación del técnico español.

De hecho, hasta el minuto 68 el Olympiacos no disparó entre los tres palos. Lo hizo Panagiotis Retsos, con un intento desde fuera del área que despejó a córner Neofytos Michail. Después, el mismo Retsos, de cabeza, probó los reflejos del guardameta del Pafos, que hizo la mejor parada del partido con una intervención espectacular.

En la siguiente jugada, Jajá, al contragolpe, por fin rompió las líneas del Olympiacos. Provocó una falta al borde del área de Taremi, expulsado y después amnistiado por el VAR. La falta la lanzó Mislav Orsic y rozó el gol con un disparo que acarició el travesaño.

En el último cuarto de hora, Luckassen se hinchó a despejar centros para engrosar una estadística llamativa: a falta de cinco minutos para la conclusión del choque, el Pafos acumulaba cincuenta despejes dentro del área; y el último, heroico, lo protagonizó Goldar tirándose al suelo para taponar un remate de Ayoub El Kaabi que era medio gol. Lo celebró como si hubiese ganado un título y sus compañeros, exhaustos, gozaron tras el pitido final tras sumar un punto gracias a un ejercicio de resistencia encomiable.

-- Ficha técnica:

0.- Olympiacos: Paschalakis; Rodinei (Costinha, min. 61), Retsos, Pirola (Biancone, min. 75), Ortega; Dani García (Mouzakitis, min. 46), Hezze (Pnevmonidis, min. 75); Podence, Chiquinho, Strefezza (Taremi, min. 46); y El Kaabi.

0.- Pafos: Michael; Correia (Langa, min. 77), Luckassen, David Luiz (Pileas, min. 34), Goldar, Bruno; Pepe, Sunjic, Dragomir (Anderson, min. 86); Dimata (Orsic, min. 33) y Jajá (Sema, min. 77).

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Expulsó con doble amonestación a Bruno (min. 15 y 26) y mostró tarjeta amarilla a Langa (min. 88) por parte del Pafos y amonestó a Dani García (min. 20), Pirola (min. 36) y a Taremi (min. 72) por parte del Olympiacos.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones disputado en el Stadio Georgios Kraiskakis de El Pireo (Atenas) ante cerca de 30.000 espectadores.