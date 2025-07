La influencia de Gustavo Gómez en la decisión de Ramón Sosa

Se hizo oficial este miércoles la contratación de Ramón Sosa por parte del Palmeiras, club al que llegó por cinco temporadas tras pasar un año en el Nottingham Forest. Si hubo una persona que fue clave en esta decisión fue Gustavo Gómez.

El capitán del Verdão y de la Selección Paraguaya influyó, según lo manifestado por el propio nuevo jugador para la web del club: “Siempre hablo con Gustavo Gómez. Me contó mucho sobre el club, la gente que trabaja aquí, los jugadores. Me ayudó a decidirme a venir, y ahora que estoy aquí, he visto lo increíble que es este club”.

Ramón Sosa destacó lo que vio al llegar a la entidad de São Paulo: “La estructura me sorprendió; es increíble. Hice un reconocimiento, vi muchas cosas que no se encuentran en la mayoría de los clubes, y aquí las tenemos. Esto demuestra que este es un club preparado para todo”.

Con relación a su estilo, se describió: “Juego por fuera, me gusta el uno contra uno, me gusta enfrentar la marca. Me gusta marcar goles o dar asistencias a mis compañeros. Pueden esperar un jugador que lo deja todo en la cancha y siempre quiere ganar”. Sosa, de 25 años, no tuvo muchas oportunidades en el Nottingham Forest y decidió volver a Sudamérica buscando ganar más protagonismo.