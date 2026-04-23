23 abr. 2026
Copa del Mundo

La figura de Turquía que podría perderse el Mundial

Turquía, uno de los rivales de Paraguay en la Copa del Mundo, se mantiene en vilo debido a la lesión de una de sus principales figuras.

Abril 23, 2026 10:50 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERS

Arda Güler se lesionó a poco del Mundial.

YASIN AKGUL/AFP

Arda Güler, jugador del Real Madrid, sufrió una lesión muscular “en el bíceps femoral”, según informó el parte médicos publicado por el Real Madrid en su web oficial.

La lesión se produjo durante el encuentro frente al Alavés. Güler completó el partido sin aparentes problemas, aunque en las horas posteriores comenzó a notar molestias que han derivado en el diagnóstico definitivo.

Güler, con más continuidad a lo largo del curso, sin interrupciones por las lesiones, no debería tener problemas para disputar con Turquía el Mundial tras una recuperación que, en ambos casos, oscila entre las tres y cuatro semanas de duración, aunque esta noticia mantiene en vilo al país turco. EFE

Arda Güler Real Madrid Turquía Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Metlifa Stadium.jpg
Copa del Mundo
Mundial 2026: Boleto de tren de Nueva York al estadio de Nueva Jersey será mucho más caro
Los asistentes al Mundial de fútbol de 2026 que deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar doce veces más por el boleto ida y vuelta.
Abril 21, 2026 01:49 p. m.
Belinda Los Ángeles Azules
Copa del Mundo
Belinda y Los Ángeles Azules lanzan la cumbia del Mundial 2026
La cantante Belinda y el grupo mexicano Los Ángeles Azules lanzaron este viernes ‘Por ella’, un tema que fusiona la cumbia y el pop y se consolida como el segundo sencillo del álbum oficial del Mundial 2026, el cual tendrá su inauguración el próximo 11 de junio en Ciudad de México.
Abril 18, 2026 08:39 a. m.
 · 
Redacción D10
irán.jpg
Copa del Mundo
FIFA asegura presencia de Irán en Mundial 2026 pese a incertidumbre en Oriente Medio
Irán disputará el Mundial de Norteamérica 2026, “eso sin duda”, afirmó el miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pese a que la participación del seleccionado asiático sigue siendo incierta a menos de dos meses de la inauguración del Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.
Abril 16, 2026 03:50 p. m.
Curazao.jpeg
Copa del Mundo
“Pequeña isla, grandes sueños” para Curazao, el país más pequeño del Mundial 2026
“Pequeña isla, grandes sueños”. El cartel de la selección de fútbol de Curazao cuelga a la entrada de Marchena, un barrio popular de Willemstad, la capital del territorio más pequeño que se ha clasificado jamás para un Mundial.
Abril 16, 2026 03:30 p. m.
International soccer friendly - Brazil vs Senegal
Copa del Mundo
¿Brasil podrá ganar el Mundial? Los brasileños están más pesimistas que nunca
La afición brasileña nunca fue tan pesimista en relación a las posibilidades de su selección: sólo un 29 % de la “torcida” cree que la ‘Canarinha’ va a regresar del Mundial con el trofeo de campeón, según una encuesta divulgada este miércoles, a dos meses de la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
Abril 15, 2026 12:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Ecuador
Copa del Mundo
Ecuador anuncia amistoso ante Arabia Saudí
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este martes un amistoso de su selección contra la de Arabia Saudí, que se disputará el próximo 30 de mayo en Harrison, Nueva Jersey, como parte de su preparación para el Mundial 2026, antes de enfrentar a Guatemala el 7 de junio en Columbus.
Abril 14, 2026 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más