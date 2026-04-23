La figura de Turquía que podría perderse el Mundial

Arda Güler, jugador del Real Madrid, sufrió una lesión muscular “en el bíceps femoral”, según informó el parte médicos publicado por el Real Madrid en su web oficial.

La lesión se produjo durante el encuentro frente al Alavés. Güler completó el partido sin aparentes problemas, aunque en las horas posteriores comenzó a notar molestias que han derivado en el diagnóstico definitivo.

Güler, con más continuidad a lo largo del curso, sin interrupciones por las lesiones, no debería tener problemas para disputar con Turquía el Mundial tras una recuperación que, en ambos casos, oscila entre las tres y cuatro semanas de duración, aunque esta noticia mantiene en vilo al país turco. EFE