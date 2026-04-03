06 abr. 2026
Fútbol Internacional

La FIFA autoriza una extensión para entregar los estadios mundialistas

La liga del fútbol mexicano anunció este jueves que la FIFA le autorizó una extensión para entregar los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que serán sedes del Mundial que arranca el 11 de junio próximo.

Abril 03, 2026 10:12 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Estadio Azteca recibirá su tercera Copa del Mundo.

Foto: AFP

“La FIFA ha autorizado la extensión en las fechas de entrega de los estadios mundialistas. El Estadio Azteca y el Estadio Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo, mientras que el Estadio BBVA tendrá como fecha límite el 17 de mayo, lo que les permitirá ser utilizados dentro de la fase final del torneo de Clausura”, escribió la liga a través de un comunicado.

El Estadio Azteca, que será sede por tercera vez de un Mundial, de la Ciudad de México, albergará cinco partidos, tres de fase regular, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

El estadio Akron de Guadalajara, al occidente del país, recibirá tres juegos de primera fase y uno de la siguiente ronda, lo mismo que el BBVA de Monterrey, al norte de la capital mexicana.

Con esta autorización el América, que tiene como hogar el Azteca; el Guadalajara, el Akron; y el Monterrey, el BBVA; podrán disputar, en caso de ser necesario, sus encuentros de hasta las semifinales de la llamada liguilla del Clausura 2026.

Fútbol Internacional México Copa Mundial
Redacción D10
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