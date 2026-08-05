La FIFA admite errores y no tolerará más ataques
La FIFA reconoció que cometió errores en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y advirtió de que no tolerará “ningún ataque” a su integridad y de que tomará todas “las medidas necesarias” para defender su reputación.
La FIFA reconoció este miércoles, en una reunión celebrada en Rabat, que cometió errores en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados hasta que el mismo fue retirado por las críticas recibidas, y advirtió de que no tolerará “ningún ataque” a su integridad y de que tomará todas “las medidas necesarias” para defender su reputación.
En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que éste “debería haberse gestionado de otra manera” y que también se cometieron errores “tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”. EFE