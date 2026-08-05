05 ago 2026
Fútbol Internacional

La FIFA admite errores y no tolerará más ataques

La FIFA reconoció que cometió errores en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y advirtió de que no tolerará “ningún ataque” a su integridad y de que tomará todas “las medidas necesarias” para defender su reputación.

Agosto 5, 2026 06:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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El presidente Gianni Infano y Donald Trump posan con la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza

La FIFA reconoció este miércoles, en una reunión celebrada en Rabat, que cometió errores en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados hasta que el mismo fue retirado por las críticas recibidas, y advirtió de que no tolerará “ningún ataque” a su integridad y de que tomará todas “las medidas necesarias” para defender su reputación.

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que éste “debería haberse gestionado de otra manera” y que también se cometieron errores “tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”. EFE

FIFA Mundial Copa del mundo
Redacción D10
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