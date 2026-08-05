05 ago 2026
Fútbol Internacional

“Es falso y engañoso” afirmar que FIFA haya prometido la final del Mundial 2030

Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, albergó la reunión de los altos ejecutivos de la FIFA.

Agosto 5, 2026 03:30 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA emergeny meeting in Sale

Sede de la reunión en Marruecos para tratar de solucionar la crisis en FIFA.

FOTO: JALAL MORCHIDI/EFE

La FIFA afirmó este miércoles, tras la reunión en Rabat, que “es falso y engañoso” afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030 y precisa que tomará una decisión “a su debido tiempo”.

Según el diario británico “The Times”, Infantino ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.

Infantino, bajo mucha presión por su fallida iniciativa de vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados, se ha reunido este miércoles en Marruecos para tratar de solucionar la crisis y, según “The Times”, su intención es ofrecer la final del Mundial de 2030, que organizan de forma conjunta España, Marruecos y Portugal -además de tres partidos en Sudamérica-, a los marroquíes.

Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el escenario elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid.

Además de que ya son varias las asociaciones que han retirado su apoyo a Infantino, como la inglesa, la galesa y la serbia, exjugadores muy notables como el portugués Luis Figo han pedido este miércoles su dimisión.

Según “The Times”, Infantino está “desesperado” para conseguir cualquier apoyo que le permita seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027. EFE

Fútbol Internacional FIFA Gianni Infantino
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