05 ago 2026
Fútbol Internacional

Palermo vuelve al club franjeado

El entrenador argentino Martín Palermo arrancó este miércoles su segundo ciclo en el Platense, donde dirigirá al paraguayo Héctor Bobadilla.

Agosto 5, 2026 06:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Martín Palermo

Martín Palermo fue presentado este día.

Foto: Gentileza - Platense

Este miércoles se hizo la presentación oficial de Martín Palermo como nuevo entrenador de Platense, que milita en la primera división del fútbol argentino. El técnico retornó al club donde estuvo ya en la temporada 2022.

Martín Palermo, de 52 años, retoma de esta manera la actividad deportiva ya que tuvo varios meses sin dirigir tras su salida del Fortaleza brasileño. El DT argentino también pasó en su momento por Olimpia y en la entidad paraguaya levantó lo que hasta ahora es su único título como entrenador: el Torneo Clausura 2024.

En Platense, que utiliza una casaca franjeada, Martín Palermo estará a cargo de una plantilla que tiene entre sus integrantes a Héctor Bobadilla, de 25 años. El debut del técnico se dará el sábado 8 de agosto frente a Independiente por la cuarta fecha del Clausura.

Martín Palermo Platense
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