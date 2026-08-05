Palermo vuelve al club franjeado

Este miércoles se hizo la presentación oficial de Martín Palermo como nuevo entrenador de Platense, que milita en la primera división del fútbol argentino. El técnico retornó al club donde estuvo ya en la temporada 2022.

Martín Palermo, de 52 años, retoma de esta manera la actividad deportiva ya que tuvo varios meses sin dirigir tras su salida del Fortaleza brasileño. El DT argentino también pasó en su momento por Olimpia y en la entidad paraguaya levantó lo que hasta ahora es su único título como entrenador: el Torneo Clausura 2024.

✔️ Con la presencia de miembros de la Comisión Directiva encabezada por el presidente Gastón Arcieri, se dio por iniciado el segundo ciclo del entrenador Martín Palermo al frente de nuestro plantel profesional.#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/QSv5HSnbD1 — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026

En Platense, que utiliza una casaca franjeada, Martín Palermo estará a cargo de una plantilla que tiene entre sus integrantes a Héctor Bobadilla, de 25 años. El debut del técnico se dará el sábado 8 de agosto frente a Independiente por la cuarta fecha del Clausura.