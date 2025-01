La encrucijada de Carlo Ancelotti

Sin más lesionados que los de larga duración -Dani Carvajal y Éder Militao-, con un once tipo en la cabeza y con la oportunidad de redimirse del 0-4 en el Santiago Bernabéu, a Carlo Ancelotti se le cayó el plan en la final de la Supercopa de España en Yeda ante el FC Barcelona (2-5) que ha de provocar un cambio en su equipo.

Segundo clásico de la temporada y segunda goleada. Y otro partido grande en el que el Real Madrid no sale vencedor. A las derrotas en ‘Champions’ ante Lille (1-0), Milan (1-3) y Liverpool (2-0), se le une que, de los seis primeros en Liga, el conjunto blanco solo ha ganado a uno (El Villarreal, 2-0). El resto: 1-1 ante Atlético de Madrid, 0-4 ante el Barcelona, 2-1 ante el Athletic Club y 1-1 ante el Mallorca.

Un mal balance para un equipo que tiene que vencer a los grandes si quiere luchar hasta el final por los títulos importantes.

Eso sí, de momento, tiene en enero un calendario sin grandes ‘cocos’, a priori. Celta de Vigo en Copa, Las Palmas en Liga, Salzburgo en ‘Champions’, Valladolid en liga y Brest en ‘Champions’.

Además, visita la casa del Espanyol el 1 de febrero para completar el lapso de seis partidos antes de que aparezca uno en el calendario que puede definir parte de las opciones al título de Liga: la visita del Atlético de Madrid al Santiago Bernabéu.

Hasta entonces, casi un mes por delante para arreglar los problemas y solventar las dudas que mostró el Real Madrid en un gran escenario el domingo en Yeda.

La defensa y el mercado

El principal, al que se refirió Ancelotti en su primer análisis ante los medios de comunicación tras el 2-5, la defensa.

“Hemos defendido mal y esto nos ha perjudicado en el partido. Ellos han encontrado los goles de manera bastante sencillas, no hemos tenido una buena presión alta ni hemos estado bien en bloque bajo”, apuntó ‘Carletto’.

Una consigna que ya repitió a principios de temporada y hasta el mes de noviembre, cuando el Real Madrid atravesó su primera crisis de la temporada.

Además, este ha sido un factor clave, para Ancelotti, en los éxitos de la pasada temporada, y que no está pudiendo repetir en la actual.

Los cinco goles encajados ante el FC Barcelona supusieron una evidencia más de que el Real Madrid se agarra a los parches ante las lesiones. La pasada temporada le salió bien, jugando al límite tras las graves lesiones de Courtois, Militao y Alaba; pero en esta, con Militao -de nuevo- y Carvajal fuera, no se está repitiendo el guión.

Para Ancelotti, Tchouaméni es su central junto a Rüdiger. Sin hueco para Asencio a pesar de su buen hacer cuando tuvo oportunidades de inicio, incluyendo la visita a Anfield en la que rindió a gran nivel a pesar de la derrota, el francés se recuperó de su lesión y pasó a acompañar a Rüdiger en la zaga. No es la posición favorita del galo, no le gusta, como ha expresado en ocasiones, pero Ancelotti le quiere ahí.

Y contra el Barça firmó su peor partido a nivel numérico. Es más, según datos de BeSoccer Pro para EFE, no ganó ningún duelo en el área ante los atacantes del Barcelona, que camparon a sus anchas.

Tampoco se impuso en ningún duelo Lucas Vázquez, el otro futbolista de la defensa que más expuesto quedó en la goleada. Titular indiscutible en el lateral derecho por la grave lesión de Carvajal, el Real Madrid parece centrar sus esfuerzos en el inglés del Liverpool Trent Alexander-Arnold para verano, como agente libre.

La idea en Valdebebas, antes de la goleada en el clásico, estaba clara: volvía de lesión -13 meses después- David Alaba para reforzar la defensa y esperar a verano. Sin embargo, otro partido en el que se vio claramente inferior a su rival podría provocar un cambio de opinión.

A Ancelotti se le cae su once ideal

Una opinión que, de momento, no cambia respecto a Carlo Ancelotti. Confianza y respeto por lo conseguido, aunque conscientes de que ha de encontrar soluciones. Y eso que ‘Carletto’ parecía haberlas encontrado. Con la plantilla sin problemas físicos más allá de las dos roturas de ligamento cruzado, el italiano repitió el once titular de la semifinal.

Un once titular en el que Camavinga y Valverde ejercían de centrocampistas, pero en el que, en un partido grande, hubo una desconexión con los cuatro jugadores de ataque. Bellingham no escatimó en la presión, pero en soledad. Y Rodrygo, por el costado derecho, no ayudó lo suficiente a un Lucas Vázquez superado como sí ha hecho en tantas ocasiones Fede Valverde.

Y es que Ancelotti ha explicado en rueda de prensa que si opta por un jugador ofensivo que acompañe a los intocables Vinícius y Mbappé, este debe de tener mentalidad de centrocampista y ayudar en defensa. Eso sí, la sombra del Valverde como extremo derecho es muy alargada.

Solo dos centrocampistas puros -Fede y Camavinga- superados por el vendaval de movimiento del Barcelona que dejaron a las claras que, en partidos de entidad, no es suficiente esta fórmula.

Ambos, la pasada temporada -con Tchouaméni con más protagonismo que Camavinga- formaron ese centro del campo campeón de Europa y Liga, pero con un factor determinante a su lado: Toni Kroos. Insustituible. Por ello, y por la llegada de Mbappé, como dijo Ancelotti en el arranque de temporada, debía buscar otra fórmula de juego. Esa que, de momento, en partidos grandes no ha encontrado. EFE