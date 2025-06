La emoción de la familia Cubas

A fuerza de buenas presentaciones, Andrés Cubas se ganó el cariño de la gente y se convirtió en uno de los principales referentes del equipo paraguayo, que está cerca de concretar su retorno a una Copa del Mundo.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), su padre Francisco Cubas puntualizó acerca del presente del equipo: “Nos emocionó mucho a la familia todo lo que se vivió en el Defensores del Chaco, estuvimos acompañados de primos y amigos y lo vivimos muy intensamente, se ganó que es lo más importante para todos y el Mundial está cerca”.

Con relación al desempeño de Andrés, su padre apuntó: “Teníamos un poco de miedo por el trajín de competencia con el que llegaba, llegó justo físicamente pero respondió bien y estuvo a la altura de las exigencias y eso para nosotros nos llena de orgullo, y me alegra mucho por Andrés”.

Cubas fue uno de los más ovacionados en el último juego, a lo que Francisco refirió: “El momento en que la hinchada coreó su nombre nos emocionó mucho, siempre fuimos de perfil muy bajo, igual como lo es el, de no responder y eso lo charlamos con él, que sabe que hay que mojar la camiseta y dejar todo, seguro habrá partido que no sale bien pero la actitud no se negocia”, sumando además: “Aún no hablamos de su futuro, a veces le pregunto pero aún no comentó nada acerca de alguna oferta”.

La familia Cubas ya apunta al próximo combo a lo que remarcó Francisco: “Vamos a estar contra Ecuador, seguro allí será el festejo, así Dios quiera, lo lindo sería coronar ya todo lo bueno que se viene haciendo”.