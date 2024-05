La emoción de Cecilio Domínguez

Cerro Porteño logró una importantísima victoria ante Tacuary por 3-1 en juego correspondiente a la fecha 20 del torneo Apertura.

El Ciclón sabe que dio un paso fundamental rumbo al título del torneo Apertura y Cecilio Domínguez exteriorizó sus emociones derramando algunas lágrimas para la televisión.

El 10 azulgrana fue electo la figura del partido y charló para la señal de transmisión luego de lo que fue la sufrida victoria ante Tacuary.

“Pasé momentos muy duros en mi vida privada que me golpeó la vida, me golpeó muy fuerte. Me apoyé en gente que de verdad me quiere y confía en mí”, arrancó diciendo Cecilio Domínguez.

Cecilio cerró dejando en claro que ese apoyo de la gente fue un envión anímico para reponerse y mostrar su mejor versión. “Fue un plus para poder continuar, salir adelante para ayudar al club que tanto amo y estamos muy cerca de lograr el título que tanto anhelamos”, finalizó.