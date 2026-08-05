La Conmebol supervisa obras del estadio de Barranquilla para la final de la Sudamericana

Una comisión delegada de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realiza esta semana una visita a las obras de ampliación y remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en el que este año se jugará la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.

La ampliación del estadio, inaugurado en 1986 en honor al jugador y entrenador del Junior de Barranquilla, comenzó el pasado 23 de julio con la instalación de la última grada de la nueva tribuna, y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tiene previsto que finalice antes de la final de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica.

La comisión de la Conmebol está integrada por representantes de las áreas de seguridad, operaciones, competiciones, salud, transporte, transmisión televisiva, prensa, asuntos legales, redes sociales y marketing, confirmó la FCF.

Las obras en el Metropolitano ampliarán la capacidad del estadio de 43.000 a 65.000 espectadores y en las tareas de inspección, que comenzaron el lunes y finalizan este jueves, también participan funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla y los delegados de la FCF, además del equipo de ingenieros del consorcio constructor a cargo de las reformas.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos los enfrentamientos de los octavos de final, cuyos partidos de ida se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán la semana siguiente para definir a los ocho clasificados a los cuartos de final.

Finalizada la fase de ‘playoffs’, ya alcanzaron la fase de octavos de final equipos como Boca Juniors, Independiente Santa Fe, Bolívar, Cienciano y Vasco da Gama, entre otros. EFE