17 sept. 2025
La Champions League continúa este miércoles

Con seis encuentros, este miércoles proseguirá la primera semana de Champions League. Debuta el campeón París Saint-Germain, pero, claramente se destaca el duelo que sostendrán en Alemania el Bayern Múnich y Chelsea.

Septiembre 17, 2025 10:42 a. m. 
Por Redacción D10
Football: UEFA Champions League - Final: Paris SG (FRA) v Inter Milan (ITA)

El campeón defensor, el Paris Saint-Germain, debuta hoy en esta edición de la Champions League.

Foto: AFP

La Fase de liga de la Champiosn League se puso en marcha el martes y este día continuará con seis duelos. Esta es la agenda del día del torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

Miércoles 17 de septiembre

-Olympiakos vs. Pafos

Estadio: Georgios Karaiskakis

Hora: 13:45

-Slavia Praga vs. Bodø/Glimt

Estadio: Eden Arena

Hora: 13:45

-Paris Saint-Germain vs. Atalanta

Estadio: Parque de los Príncipes

Hora: 16:00

-Bayern Múnich vs. Chelsea

Estadio: Allianz Arena

Hora: 16:00

-Liverpool vs. Atlético de Madrid

Estadio: Anfield

Hora: 16:00

-Ajax vs. Inter

Estadio: Johan Cruyff Arena

Hora: 16:00

Redacción D10
