La Champions League continúa este miércoles
Con seis encuentros, este miércoles proseguirá la primera semana de Champions League. Debuta el campeón París Saint-Germain, pero, claramente se destaca el duelo que sostendrán en Alemania el Bayern Múnich y Chelsea.
La Fase de liga de la Champiosn League se puso en marcha el martes y este día continuará con seis duelos. Esta es la agenda del día del torneo más importante de Europa a nivel de clubes.
Miércoles 17 de septiembre
-Olympiakos vs. Pafos
Estadio: Georgios Karaiskakis
Hora: 13:45
-Slavia Praga vs. Bodø/Glimt
Estadio: Eden Arena
Hora: 13:45
-Paris Saint-Germain vs. Atalanta
Estadio: Parque de los Príncipes
Hora: 16:00
-Bayern Múnich vs. Chelsea
Estadio: Allianz Arena
Hora: 16:00
-Liverpool vs. Atlético de Madrid
Estadio: Anfield
Hora: 16:00
-Ajax vs. Inter
Estadio: Johan Cruyff Arena
Hora: 16:00