La Albirroja enfrenta a Chile por mero cumplimiento

La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 se medirá desde las 20:30 ante Chile, juego correspondiente a la fecha 5 del Campeonato Sudamericano que se disputa en Venezuela.

La Albirroja, con la victoria 1-0 ante Venezuela en la fecha pasada, ya aseguró su participación del hexagonal final. Por su parte, los chilenos también ya se encuentran clasificados.

La disputa será para cumplir el calendario establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol. En el grupo clasificaron Uruguay, Chile y Paraguay. Eliminados: Venezuela y Perú.

NO SE CALLÓ NADA

Aldo Duscher, ex DT de la Selección Paraguaya Sub 20 quien fue destituido en pleno desarrollo del Sudamericano, rompió el silencio en charla exclusiva con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y apuntó contra Martín y Elvio Paolorosso.

En contexto de la situación, recordemos que Duscher realizó declaraciones desmedidas en varios medios radiales el pasado martes a raíz de la humillante derrota (6-0) ante Uruguay; posterior a estos hechos la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tomó una postura y decidió su desvinculación, a pesar de la continuidad de la competencia.

Sin embargo, el estratega argentino, lejos de calmar los ánimos, volvió a ser el centro de atención. Reconoció ayer que “si falté el respeto con mis declaraciones, pido disculpas, yo no estaba enojado pero soy sanguíneo. Creo que molestó que diga que solo tuvimos dos amistosos”.

Señaló además que ni bien la APF emitió el comunicado tuvo que abandonar el hotel donde se alojaba con la Selección: “Elvio Paolorosso me dijo que estaba afuera por mis declaraciones. Me apartaron del hotel y no querían que me despida del grupo”, recordó Duscher.