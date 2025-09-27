27 sept. 2025
Fútbol Internacional

Juventus rescata un empate ante Atalanta

La Juventus rescató un empate ante el Atalanta que no pudo mantener la ventaja en su visita a Turín por la Serie A de Italia.

Septiembre 27, 2025 03:49 p. m. 
Por Redacción D10
G13uTE-XgAAt-l3.jpg

Juventus y Atalanta firmaron un empate a uno en Turín.

El colombiano Juan Cabal arañó este sábado el empate del Juventus Turín ante el Atalanta (1-1), autor del agónico gol que mantiene el invicto del combinado ‘bianconero’ en lo que va de temporada, saliendo al campo en el minuto 76 de partido y en su segunda aparición tras la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en su rodilla izquierda en noviembre de 2024.

El defensa colombiano llegó en el verano de 2024 a la ‘Juve’ como una gran promesa para la defensa juventina. En noviembre, en cambio, una lesión grave de rodilla durante un entrenamiento con la selección colombiana comprometió toda su proyección.

Se perdió toda la pasada campaña y volvió el pasado 13 de septiembre, ante el Inter de Milán. También como suplente. Y después de dos jornadas consecutivas en el banquillo, tuvo que saltar al terreno de juego como emergencia tras la lesión del brasileño Bremer, capitán del equipo.

Su impacto en el partido fue total. Compareció en el 76 y apenas dos minutos después salvó a la ‘Juve’. Encontró un balón en el área y, lejos de precipitarse, controló. Se dejó la posesión mansa para tocar lo justo con la punta de su zurda y superar a Carnesecchi cuando la ‘Juve’ más lo necesitaba, cuando más desesperada estaba en un partido que abrió el ghanés Kamaldeen Sulemana en el al ocaso del primer acto.

El tanto cambió por completo el duelo, igualado hasta el momento. La ‘Juve’ de Tudor echó el resto mientras el Atalanta, poco a poco, se hundió. Tanto que, incluso, el neerlandés Merten De Roon se vio obligado a hacer una falta que le costó la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la expulsión. Con 10 hombres, la ‘Dea’ sufrió para sacar el empate.

Porque la ‘Juve’ se volcó por completo. Vlahovic, Zhegrova, Yildiz, Koopmeiners... todos dentro del área, todos peleando por una victoria que se quedó a medio camino, que resultó finalmente ser un empate, el segundo consecutivo. Aunque mantiene el invicto. También la ‘Dea’, que no conoce la derrota.

Eso sí, los mayores beneficiados de este resultado son el Nápoles y el Milan, que tienen en su enfrentamiento del domingo una oportunidad de oro. Los primeros para poner 4 puntos de por medio y asentarse en el liderato. Los segundos, para colocarse en segundo lugar y adelantar a la ‘Juve’.

-- Ficha técnica:

1 - Juventus Turín: Di Gregorio; Gatti (Joao Mario, m.64), Bremer (Cabal, m.76), Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram (McKennie, m.57), Cambiaso; Adzic (Vlahovic, m.57), Openda (Zhegrova, m.64), Yildiz.

1 - Atalanta: Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic (Musah, m.76), Krstovic (Brescianini, m.82), K. Sulemana (De Ketelaere, m.61).

Goles: 0-1, m.45: Soulemana; 1-1, m.78: Cabal.

Árbitro: S. Sozza. Mostró tarjeta amarilla a De Roon (m.32; m.80), Zappacosta (m.87) por parte del Atalanta. Expulsó por doble amarilla a De Roon (m.80)

Incidencias: encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte Italia). EFE

Juventus Atalanta Serie A
Redacción D10
