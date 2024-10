Julio Enciso pasó muy mal en su llegada a Quito

El delantero de la Selección Paraguaya de Fútbol, Julio Enciso, aseguró este martes en un TikTok Live de su compañero Ramón Sosa que pasó muy mal en su arribo a Quito, Ecuador.

“Me dolía la cabeza. Casi me morí, me desmayé en el avión. Estaba con pocas fuerzas, es que no comía bien, ni dormía bien”, remarcó la Joya en un relato que acaparó la atención de todos.

“En un momento me levanté para ir baño y sentí que estaba cayendo. Un tipo me agarró y me llevó hacia el frente, me hizo tomar coca y una sopa japonesa, eso me puso mejor”, finalizó.

🇵🇾Julio Enciso contó que se desmayó en el avión cuando aterrizaba en Ecuador previo al partido de Eliminatorias.



— DELPY 📱🎬 (@delpynews) October 8, 2024

Este jueves, desde las 18:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana, a unos 2726 metros sobre el nivel del mar, se disputará el duelo entre Ecuador y Paraguay, correspondiente a la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.