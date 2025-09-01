José Luis Chilavert, el último paraguayo en el Estrasburgo

Con la confirmación de este lunes, Julio Enciso es el tercer futbolista paraguayo en el Racing de Estrasburgo. Finalmente, después de una larga novela, el antiguo delantero del Brighton llegó al conjunto francés.

Antes de la llegada del atleta de 21 años al club galo, el último paraguayo en defender sus colores fue el legendario José Luis Chilavert. El portero fichó por los Blanquiazules en noviembre de 2000 y ayudó a conquistar la Copa de Francia 2001.

Y previo al arquero, Mílner Ayala fue el primer jugador guaraní en fichar por este club, en 1953. Su estadía duró dos temporadas.

Con el fichaje reciente, Julio Enciso tiene todo para que la afición estraburgués vuelva a gritar un gol paraguayo, ya que el último lo hizo José Luis Chilavert el 20 de abril de 2001, por las semifinales de la Copa de Francia.