Iván Torres se despide de Olimpia, un lugar fundamental en su vida

Iván Torres se despidió de forma oficial este martes del club Olimpia luego de ocho temporadas en Para Uno y tras conseguir un total de nueve títulos con la camiseta franjeada.

El experimentado lateral dijo adiós en una larguísima carta publicada en sus redes sociales con una imagen en la que se observan todos los trofeos logrados con el equipo más laureado del fútbol paraguayo, al que arribó en el año 2015, procedente de Cerro Porteño.

“El club Olimpia ocupa un lugar fundamental en mi vida; gracias a Olimpia pasé por un crecimiento no solo como jugador, sino también como persona. Lo esencial en el club va más allá de lo material; es lo que recibí y lo que pude dejar”, afirmó en el inicio de su extenso texto.

“Siempre expresé mi deseo de dejar un legado no solo entre mis compañeros de equipo, sino también en cada cuerpo técnico, dirigente, y, por supuesto, con todo el personal que trabaja en el club”, añadió el futbolista de 32 años de edad.

A continuación se recordó de los seguidores del Decano. “Solo tengo palabras de agradecimiento por estos ocho años que sin duda siempre van a estar en mi corazón. La hinchada ha sido lo más lindo para mí", aseguró, aunque también se recordó de aquellos que le lanzaron “críticas duras” en las redes sociales.

Tito agradeció de forma especial a Marco Trovato, quien fue el responsable de su ida al Franjeado, directamente desde Barrio Obrero en donde se encuentra instalado el rival más grande de Olimpia. “Valoro y destaco su confianza, creó en mí y se arriesgó", refirió.

En otra parte, Torres volvió a quejarse de trato que recibió en este fin de ciclo. “Me habría gustado despedirme de una manera diferente, no a través de un comunicado en redes sociales. Esperaba un trato más humano por lo todo lo vivido en el club. Esperaba un adiós diferente”, remarcó.

POCOS SE PUSIERON EN SU ZAPATO

Por último, el que fuera canterano azulgrana apuntó que pocas personas se pusieron en su zapato al hablar de su comportamiento fuera del campo, en especial a sus salidas nocturnas por las que fue criticado en reiteradas ocasiones por los hinchas y los propios dirigentes, como el vicepresidente Pedro Balotta.

“Muchos me han juzgado y continúan haciéndolo. Pocos han intentado verdaderamente ponerse en mis zapatos”, señaló al hacer referencias a las palabras del citado dirigente y al exponerse el dolor que atravesó desde el fallecimiento de su esposa, Vita Aranda.

“Son situaciones que no les deseo a nadie, porque son extremadamente difíciles. Durante el día me veía obligado a mostrar alegría, fingir una felicidad para que mis hijos pudieran, dentro de su dolor, estar bien”, explicó.

Por último, Iván Torres manifestó que la salida del club significó un gran golpe para él. “Al salir de Olimpia me desanimé. La despedida me dolió, y mis hijos también lo sintieron, lloraron”, reveló.

“De mi tiempo en Olimpia me quedo con lo que di, que fue lo mejor de mí. Me quedo con las personas increíbles que conocí, lo cual me permite salir con la frente en alto. Conozco lo que aporté, lo que viví y lo que logré, y con la parte humana construida en estos ocho años. Espero que esa calidad humana perdure”, sentenció.