Itá será escenario de la gran fiesta futbolera de La Lupa

La ciudad de Itá se prepara para recibir una de las previas más convocantes del fútbol nacional. El sábado 21 de febrero, el Club Olimpia de Itá será sede de una nueva edición del Clásico de La Lupa, el evento que antecede al primer enfrentamiento del año entre Cerro Porteño y Olimpia.

Desde las 06:00, con acceso libre y gratuito, reconocidas figuras de la televisión nacional se medirán en la cancha en un encuentro que combina fútbol, entretenimiento y el estilo inconfundible del programa La Lupa.

El elenco completo del ciclo televisivo desembarcará en Itá con su propuesta de humor, cercanía y participación del público. La agenda incluirá entrevistas, juegos, desafíos y el esperado duelo deportivo en una mañana pensada para compartir en familia, con música y espíritu comunitario.

Cobertura en vivo y multiplataforma

El Clásico de La Lupa será transmitido en directo por Telefuturo y contará además con una cobertura especial a través de D10 y Última Hora, permitiendo que la experiencia llegue a todo el país.

Con cada edición, esta propuesta se reafirma como una de las actividades más queridas por la audiencia, convocando a familias de distintos puntos del Paraguay alrededor del deporte, la televisión en vivo y el encuentro con la gente.