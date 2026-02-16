16 feb. 2026
Miniclásico de La Lupa

Itá será escenario de la gran fiesta futbolera de La Lupa

El programa matutino más visto de la televisión paraguaya traslada el Clásico de La Lupa al interior del país, con una jornada abierta al público, cargada de humor, deporte y transmisión en vivo.

Febrero 16, 2026 06:59 p. m.
El Clásico de La Lupa ya es una tradición.

Foto: Archivo.

La ciudad de Itá se prepara para recibir una de las previas más convocantes del fútbol nacional. El sábado 21 de febrero, el Club Olimpia de Itá será sede de una nueva edición del Clásico de La Lupa, el evento que antecede al primer enfrentamiento del año entre Cerro Porteño y Olimpia.

Desde las 06:00, con acceso libre y gratuito, reconocidas figuras de la televisión nacional se medirán en la cancha en un encuentro que combina fútbol, entretenimiento y el estilo inconfundible del programa La Lupa.

El elenco completo del ciclo televisivo desembarcará en Itá con su propuesta de humor, cercanía y participación del público. La agenda incluirá entrevistas, juegos, desafíos y el esperado duelo deportivo en una mañana pensada para compartir en familia, con música y espíritu comunitario.

Cobertura en vivo y multiplataforma

El Clásico de La Lupa será transmitido en directo por Telefuturo y contará además con una cobertura especial a través de D10 y Última Hora, permitiendo que la experiencia llegue a todo el país.

Con cada edición, esta propuesta se reafirma como una de las actividades más queridas por la audiencia, convocando a familias de distintos puntos del Paraguay alrededor del deporte, la televisión en vivo y el encuentro con la gente.

Clásico de La Lupa Cerro Porteño Olimpia
