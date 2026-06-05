Clásico de La Lupa Mundialista: Todo listo para una gran fiesta

La cita será desde las 10:00 en el estadio Luis Alfonso Giagni del Club Sol de América, con acceso libre y gratuito para todo el público. La actividad será transmitida por Telefuturo y tendrá como principal atractivo un encuentro entre una selección paraguaya integrada por reconocidas figuras y estrellas muy queridas por los aficionados, frente a un combinado de los Estados Unidos.

La propuesta busca celebrar la pasión por el fútbol y el espíritu mundialista en una jornada diferente, pensada para acompañar el entusiasmo que vive el país de cara a la Copa del Mundo.

La transmisión contará con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Jorge Sosa, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme. La conducción estará a cargo de Oscar Acosta y Menchi Barriocanal.

Pero el fútbol no será el único protagonista. La organización preparó una serie de actividades especiales para que el público disfrute de una experiencia completa. Entre ellas se destaca un show de medio tiempo, una apuesta innovadora para el fútbol local, que contará con la participación de reconocidos artistas como Tierra Adentro y Nestor Ló.