La Lupa y su clásico se juega este domingo en Capiatá

Desde tempranas horas, con acceso libre y gratuito, destacadas figuras de la televisión nacional y leyendas de nuestro balompié saltarán al estadio Enrique Soler del Club Martín Ledesma para protagonizar un encuentro emocionante de fútbol.

A partir de las 08:00, se inicia la transmisión en vivo del programa por Telefuturo, con la conducción de Luis Bareiro, Fito Cabral y Ruth Tuaso. Además, en esta ocasión contará con la participación de Patty Orué, Soledad Cardozo y Kiara Coronel.

En el terreno de juego se podrá observar a grandes ex jugadores como el Zorro Bareiro, Pedro Ganso Benítez, Walter Fretes, Diego Barreto, Germán Caffa, entre otros.

El relato estará a cargo del comandante Arturo Máximo Rubin y el gran equipo de Fútbol a lo Grande. El evento contará también con una cobertura especial de D10 y del diario Última Hora.