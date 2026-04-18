19 abr. 2026
Miniclásico de La Lupa

La Lupa y su clásico se juega este domingo en Capiatá

Este domingo se disputará una nueva edición del Clásico de La Lupa en la ciudad de Capiatá, como ya es tradicional en la previa de la máxima fiesta del fútbol paraguayo que ofrecerán Olimpia y Cerro Porteño (17:30).

Abril 18, 2026 05:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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Desde tempranas horas, con acceso libre y gratuito, destacadas figuras de la televisión nacional y leyendas de nuestro balompié saltarán al estadio Enrique Soler del Club Martín Ledesma para protagonizar un encuentro emocionante de fútbol.

A partir de las 08:00, se inicia la transmisión en vivo del programa por Telefuturo, con la conducción de Luis Bareiro, Fito Cabral y Ruth Tuaso. Además, en esta ocasión contará con la participación de Patty Orué, Soledad Cardozo y Kiara Coronel.

En el terreno de juego se podrá observar a grandes ex jugadores como el Zorro Bareiro, Pedro Ganso Benítez, Walter Fretes, Diego Barreto, Germán Caffa, entre otros.

El relato estará a cargo del comandante Arturo Máximo Rubin y el gran equipo de Fútbol a lo Grande. El evento contará también con una cobertura especial de D10 y del diario Última Hora.

Clásico de La Lupa Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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