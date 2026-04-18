La Lupa y su clásico se juega este domingo en Capiatá
Este domingo se disputará una nueva edición del Clásico de La Lupa en la ciudad de Capiatá, como ya es tradicional en la previa de la máxima fiesta del fútbol paraguayo que ofrecerán Olimpia y Cerro Porteño (17:30).
Desde tempranas horas, con acceso libre y gratuito, destacadas figuras de la televisión nacional y leyendas de nuestro balompié saltarán al estadio Enrique Soler del Club Martín Ledesma para protagonizar un encuentro emocionante de fútbol.
A partir de las 08:00, se inicia la transmisión en vivo del programa por Telefuturo, con la conducción de Luis Bareiro, Fito Cabral y Ruth Tuaso. Además, en esta ocasión contará con la participación de Patty Orué, Soledad Cardozo y Kiara Coronel.
En el terreno de juego se podrá observar a grandes ex jugadores como el Zorro Bareiro, Pedro Ganso Benítez, Walter Fretes, Diego Barreto, Germán Caffa, entre otros.
El relato estará a cargo del comandante Arturo Máximo Rubin y el gran equipo de Fútbol a lo Grande. El evento contará también con una cobertura especial de D10 y del diario Última Hora.